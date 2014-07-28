Додано: Сер 19 гру, 2018 23:15

10/9/9 написав: Vitl написав: ЛАД



В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём. В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.

По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.

Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).

Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.

Я поперджав. По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.Я поперджав.

Как-то грустно 27 лет спустя иметь то, что мы сейчас имеем, факты, что в долгах как в шелках, призрак дефолта, самая бедная или около того страна в Европе, сраный антикоррупционный суд создать не могут, а сегодня вообще поразило заявление Жебривского, которого назначили аудитором НАБУ от Порошенко кстати, и который заявил об уходе ибо это просто сказал очковтирательство, НАЗК два года тянет кота за одно место, не могут сделать автоматическую проверку деклараций чиновников, а это делается элементарной программкой.Ощущение какого-то сумасшедшего дома, ведь все эти антикоррупционные суды, НАЗК и прочая мелочь должны решаться за месяц-два.Пинзенник, недавно смотрел, грамотный экономист, прямо сказал в интервью, что ВВП растет за счет торговли импортными товарами, реальных инвестиций очень мало, только в основном подставные через оффшоры, да и то они крайне малы. Нет идеи прорыва. Не случайно Саакашвили смеялся, вы что хотите 2-3 процента роста ВВП иметь, так вы и будете так всегда пасти задних.2019 год говорят будет тяжелый, сама власть говорит, 2020 год будет тяжелый, много выплат. Время бежит. Года летят. Зубы стареют. Воз стоит. И опять последнее место в Европе. А кто там предпоследнее - молдаване или албанцы? Почему-то мы уверены, что они будут стоять на месте, а мы вот сейчас похлопаем по себя по щекам и побежим вперед всех обгоняя.Я скажу молдаване не дураки, чтобы нас пропускать с последнего места