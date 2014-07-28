ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:14
ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:06
11 млрд уе
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 20 гру, 2018 01:22
О чём и речь. Хотя сегодняшний рост гривни явно благодаря решению о транше.
kolyuchy
Тут у Вас опечатка.
Согласен, с $3-4k ОВГЗ смысла не имеют. Но с 10к уже можно, хотя, конечно, 30-40к лучше.
prodigy
НА 3 мес., мне кажется, ОВГЗ практически абсолютно безопасны (ну разве что война - но вероятность этого, на мой взгляд, близка к 0, если только у нас в руководстве не такие ... решительные, как генсек в ночных постах в трамвае).
Что касается срока 6 мес., надо ещё подумать, но склоняюсь к тому, что можно.
Вообще мне кажется, что роль выборов для курса несколько преувеличена. Вряд ли смена президента приведет к заметному изменению курса. Хотя, конечно, Юля своими обещаниями снизить цену газа как минимум вдвое смущает, но вряд ли она решится на дефолт, а при отказе от роста цен на газ МВФ от сотрудничества откажется, а за ним и остальные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 20 гру, 2018 02:05
freeze
Хотелось бы поставить +, но рука не поднимается.
Слишком грустно, хотя всё правда.
Могу добавить из топ-новостей рядом на странице:
https://news.finance.ua/ru/news/-/440802/administrativnym-rabotnikam-ukrzaliznytsi-podnimut-zarplatu-v-tri-raza-a-prostym-na-17
Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 20 гру, 2018 06:59
это не только в УЗ, это и в Укр Почте и госбанках, АМПУ (администрация морских портов) и других гос.монополиях.
"Топ-менеджеры" (большей частью не нужные звенья в цепи)получают зарплаты от 100к гривен и выше. На ум приходит картина Карла Брюлова "Последний день Помпеи"
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.
это не только в УЗ, это и в Укр Почте и госбанках, АМПУ (администрация морских портов) и других гос.монополиях.
"Топ-менеджеры" (большей частью не нужные звенья в цепи)получают зарплаты от 100к гривен и выше. На ум приходит картина Карла Брюлова "Последний день Помпеи"
Это есть часть раскрадывания средств.Те же обязанности могли бы выполнять другие люди за гораздо более низкую оплату и скорее всего более качественно.
ПС Я знаю по себе, т к работал в подобной структуре.Мы получали в 5 раз выше . чем структура рядом, делая всё то же самое.Была конечно разница в квалификации и ответственности. но я оценил бы наш труд всего раза в 2 дороже. но не в 5.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:10
Да, свн и мой прогноз терпит неудачу, признаю.Хоть время ещё есть, но так резко сит не изменится.А вообще эти задёрги и методы их организации только ещё сильнее уменьшают доверие к системе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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