Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08

Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.





это не только в УЗ, это и в Укр Почте и госбанках, АМПУ (администрация морских портов) и других гос.монополиях.

"Топ-менеджеры" (большей частью не нужные звенья в цепи)получают зарплаты от 100к гривен и выше. На ум приходит картина Карла Брюлова "Последний день Помпеи"



Это есть часть раскрадывания средств.Те же обязанности могли бы выполнять другие люди за гораздо более низкую оплату и скорее всего более качественно.

ПС Я знаю по себе, т к работал в подобной структуре.Мы получали в 5 раз выше . чем структура рядом, делая всё то же самое.Была конечно разница в квалификации и ответственности. но я оценил бы наш труд всего раза в 2 дороже. но не в 5.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.