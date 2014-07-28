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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1201120212031204
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:15

  ЛАД написав:
  Vitl написав:Да, свн и мой прогноз терпит неудачу, признаю.Хоть время ещё есть, но так резко сит не изменится.А вообще эти задёрги и методы их организации только ещё сильнее уменьшают доверие к системе...

Самое смешное, что не понимаю методов организации этих задергов. Выглядит как естественный неуправляемый процесс. Но тогда вообще не понятно за счёт чего, и как это согласуется с экономикой.


Совершенно верно.Только я бы назвал - управляемо неуправляемый :D В результате чисто логически вылазить из зелёного танка нельзя.Да, можно пролететь с какой нибудь выгодой, но можно попасть ещё сильнее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:42

  Vitl написав:
Совершенно верно.Только я бы назвал - управляемо неуправляемый :D В результате чисто логически вылазить из зелёного танка нельзя.Да, можно пролететь с какой нибудь выгодой, но можно попасть ещё сильнее.


одна знакомая работает в банке-у них со вчера акция 18% на 3мес.
прикинул себе и понял, что не стоит
(продать доллар выше 27,8 вчера не было, сегодня вообще 27,65)
в итоге 20 марта можно спокойно выйти в минус
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:15

курс растёт на 10коп. нбу сразу выбегает с продажей, падает на 15коп. не выходит с покупкой - рынок...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:38

  чик написав:курс растёт на 10коп. нбу сразу выбегает с продажей, падает на 15коп. не выходит с покупкой - рынок...


НБУ может выкупать через вассалов?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:27

  ЛАД написав:Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.

А мне кажется, что в каких-нибудь Штатах на это не обратили бы внимания.
Там не принято интересоваться чужими зарплатами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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