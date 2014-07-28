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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:15
ЛАД написав: Vitl написав:
Да, свн и мой прогноз терпит неудачу, признаю.Хоть время ещё есть, но так резко сит не изменится.А вообще эти задёрги и методы их организации только ещё сильнее уменьшают доверие к системе...
Самое смешное, что не понимаю методов организации этих задергов. Выглядит как естественный неуправляемый процесс. Но тогда вообще не понятно за счёт чего, и как это согласуется с экономикой.
Совершенно верно.Только я бы назвал - управляемо неуправляемый
В результате чисто логически вылазить из зелёного танка нельзя.Да, можно пролететь с какой нибудь выгодой, но можно попасть ещё сильнее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:42
Vitl написав:
Совершенно верно.Только я бы назвал - управляемо неуправляемый
В результате чисто логически вылазить из зелёного танка нельзя.Да, можно пролететь с какой нибудь выгодой, но можно попасть ещё сильнее.
одна знакомая работает в банке-у них со вчера акция 18% на 3мес.
прикинул себе и понял, что не стоит
(продать доллар выше 27,8 вчера не было, сегодня вообще 27,65)
в итоге 20 марта можно спокойно выйти в минус
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prodigy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:15
курс растёт на 10коп. нбу сразу выбегает с продажей, падает на 15коп. не выходит с покупкой - рынок...
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:38
чик написав:
курс растёт на 10коп. нбу сразу выбегает с продажей, падает на 15коп. не выходит с покупкой - рынок...
НБУ может выкупать через вассалов?
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prodigy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:27
ЛАД написав:
Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.
А мне кажется, что в каких-нибудь Штатах на это не обратили бы внимания.
Там не принято интересоваться чужими зарплатами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:57
Starikan написав: ЛАД написав:
Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.
А мне кажется, что в каких-нибудь Штатах на это не обратили бы внимания.
Там не принято интересоваться чужими зарплатами.
имхо, не терпеливый, а трусливый.
у них нет такой разницы в з.п., как у нас в десятки раз.
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change_pm
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:07
prodigy написав:
НБУ может выкупать через вассалов?
может и выкупает через госсы, а почему не сам и до какого тогда уровня хочет уронить или обвалить
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:22
чик написав: prodigy написав:
НБУ может выкупать через вассалов?
может и выкупает через госсы, а почему не сам и до какого тогда уровня хочет уронить или обвалить
все зависит от баланса спрос/предложения валюты
торги на МБ не намного отличаются от валютчиков
пока что спрос на валюту меньше предложения-цена будет падать до тех пор пока не станет расти спрос
почему НБУ не выкупил все излишки? Значит на 100% уверен, что завтра купит дешевле.
гадать до какого уровня упадет курс на МБ-это пальцем в небо
думаю дешевле 27,25/30 на продажу не будет(МБ)
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prodigy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:38
более того. на МБ НБУ видит предложение обязательной продажи на завтра. Также видит спрос на несколько дней вперед. Импортеры до сих пор же подают заявки на покупку заранее. Так вот невыход сегодня может быть обусловлен также тем, что на завтра спрос превышает предложение. Поэтому сегодня дали выкупить излишки госбанкам и прочим вассалам, чтоб завтра продать эти излишки. Т.о. НБУ явно не вмешивается и не дает поводов для лишних нервов
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kolyuchy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:39
change_pm написав:
у них нет такой разницы в з.п., как у нас в десятки раз.
Да везде она есть
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Faceless
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