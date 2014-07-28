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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1202120312041205
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:44

завтра почмотрим, осенью вроде приход был поболе, но зачем то старались держать +-28 :?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:19

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.

А мне кажется, что в каких-нибудь Штатах на это не обратили бы внимания.
Там не принято интересоваться чужими зарплатами.

Чужими зарплатами не принято интересоваться и в Европе.

Faceless
change_pm писал(а):
у них нет такой разницы в з.п., как у нас в десятки раз.

Да везде она есть

Разница есть везде. Но величина этой разницы, простите за тавтологию, в разных странах разная.
Рост зарплат у рядовых работников на 17% при росте у управленцев втрое - немного чересчур. Да и вообще, зарплаты в госкомпании для управленцев в стране, кот. то ли на последнем, то ли на предпоследнем месте в Европе, почти в 5000 долл. как-то многовато, Вам не кажется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:26

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а шо делать?
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