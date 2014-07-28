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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:44
завтра почмотрим, осенью вроде приход был поболе, но зачем то старались держать +-28
а шо делать?
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:19
Чужими зарплатами не принято интересоваться и в Европе.
Faceless
Разница есть везде. Но величина этой разницы, простите за тавтологию, в разных странах разная.
Рост зарплат у рядовых работников на 17% при росте у управленцев втрое - немного чересчур. Да и вообще, зарплаты в госкомпании для управленцев в стране, кот. то ли на последнем, то ли на предпоследнем месте в Европе, почти в 5000 долл. как-то многовато, Вам не кажется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:26
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков
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а шо делать?
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