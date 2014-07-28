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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:44
завтра почмотрим, осенью вроде приход был поболе, но зачем то старались держать +-28
а шо делать?
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:19
Чужими зарплатами не принято интересоваться и в Европе.
Faceless
Разница есть везде. Но величина этой разницы, простите за тавтологию, в разных странах разная.
Рост зарплат у рядовых работников на 17% при росте у управленцев втрое - немного чересчур. Да и вообще, зарплаты в госкомпании для управленцев в стране, кот. то ли на последнем, то ли на предпоследнем месте в Европе, почти в 5000 долл. как-то многовато, Вам не кажется?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:26
"Спасайтесь бегством": легендарный экономист предрек крах фондовых рынков
Известный экономист, бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, который возглавлял американский центробанк почти 20 лет, Алан Гринспен призвал инвесторов по всему миру “готовиться к худшему”.
а шо делать?
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:33
Сегодня наблюдал на Новую Почте на грузовом отделении, как известный одесский журналист Лёня Штекель получал восемь огромных палет - рекламной газеты Гриценко к выборам, в каждой паллете было по 100 тысяч экземпляров, судя по сопроводительной наклейке.
Кто там у нас занимается типографией? Походу открывается золотое выборное дно.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:51
Коллеги не путайте смысл поста.Речь шла о зп в госструктуре.т е это госденьги.В штатах есть разница и поболее, но это чисто бизнес, частники.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:54
Сейчас просто не хватает драйвера, импульса, причины.Если появится - капец.Хотел золото взять когда падало до 1230, не решился. теперь неохота.Буду переживать кризис в долларах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:15
Похоже, что сегодня локальное дно по доллару
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:16
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:02
Масштабный загон в обратную сторону, вытряхивание матрасов. Тот же Керченский пролив, но со знаком минус.
Для тех, у кого есть гривня, шанс купить на дне, чтобы потом продать на следующем Керченском проливе.
"Цель НБУ - сглаживать валютные колебания". Ага, щаз!
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