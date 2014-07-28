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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:04
Мд-а-а ...
Ещё немного и Алекс2006 окажется прав со своим 26,** на конец года.
Юморное в этот раз 2-е полугодие. Знать бы чем это аукнется в дальнейшем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:17
Что за банк если не секрет?
Из акционных депозитов в Универсале дали +3% к депо на 6 месяцев, итоговая ставка 20%.
Тоже сижу считаю, выше какого курса будет влет в июне - в том месяце походу есть все шансы увидеть Президента Тимошенко с выгоняемым ею премьером Гройсманом.
Так что пополнять буду только в январе-феврале, если курс будет повыше нынешнего.
Востаннє редагувалось mon55775 в П'ят 21 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:23
Если присмотреться, то идёт повтор сценария начала года.Просто он сместился на конец этого года.Драйвер - ставка.Допустим, мне и таким как я на момент без разницы какой курс.разве в голосовалке проиграть А ждать уже не долго - февраль выплаты. март выборы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:48
Vitl
Тогда ставку повысили. А сейчас что?
Всё же мне кажется, основной драйвер "рекордные ЗВР".
Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:02
Откупил немного в Конкорде по 27.59
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Вот я тоже себя ловлю на мысли, что ощущения как в январе 2018. Причем тогда тоже многие думали "дно", а летом откупались еще на гривас дешевле.
То Гагагин уже к выходным подготовился.
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