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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1203120412051206
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12

  Вкладчик1234 написав:Похоже, что сегодня локальное дно по доллару


этой недели

возможно с понедельника боковик
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:04

Мд-а-а ...
Ещё немного и Алекс2006 окажется прав со своим 26,** на конец года. :)
Юморное в этот раз 2-е полугодие. Знать бы чем это аукнется в дальнейшем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:17

  prodigy написав:одна знакомая работает в банке-у них со вчера акция 18% на 3мес.
прикинул себе и понял, что не стоит
(продать доллар выше 27,8 вчера не было, сегодня вообще 27,65)
в итоге 20 марта можно спокойно выйти в минус

Что за банк если не секрет?
Из акционных депозитов в Универсале дали +3% к депо на 6 месяцев, итоговая ставка 20%.
Тоже сижу считаю, выше какого курса будет влет в июне - в том месяце походу есть все шансы увидеть Президента Тимошенко с выгоняемым ею премьером Гройсманом. :D
Так что пополнять буду только в январе-феврале, если курс будет повыше нынешнего.
Востаннє редагувалось mon55775 в П'ят 21 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 2 разів.
mon55775
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:23

  ЛАД написав:Мд-а-а ...
Ещё немного и Алекс2006 окажется прав со своим 26,** на конец года. :)
Юморное в этот раз 2-е полугодие. Знать бы чем это аукнется в дальнейшем.


Если присмотреться, то идёт повтор сценария начала года.Просто он сместился на конец этого года.Драйвер - ставка.Допустим, мне и таким как я на момент без разницы какой курс.разве в голосовалке проиграть :D А ждать уже не долго - февраль выплаты. март выборы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:48

Vitl
Тогда ставку повысили. А сейчас что?
Всё же мне кажется, основной драйвер "рекордные ЗВР".
Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:02

Откупил немного в Конкорде по 27.59
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Если присмотреться, то идёт повтор сценария начала года.Просто он сместился на конец этого года.

Вот я тоже себя ловлю на мысли, что ощущения как в январе 2018. Причем тогда тоже многие думали "дно", а летом откупались еще на гривас дешевле.
  ЛАД написав:Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.

То Гагагин уже к выходным подготовился.
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