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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1204120512061207
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:46

SAndriy1

аналогично,

с утра 48-55 , сейчас 53-63
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59

  tea написав:
  Burton_Hover написав:Масштабный загон в обратную сторону, вытряхивание матрасов. Тот же Керченский пролив, но со знаком минус.
Для тех, у кого есть гривня, шанс купить на дне, чтобы потом продать на следующем Керченском проливе.

Давайте сподіватись,що більше аналога керченського конфлікту не буде.


Contra spem spero!

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!
(Леся Українка)
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  #<1 ... 1204120512061207
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