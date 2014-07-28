Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:01

Vitl написав: Коллеги не путайте смысл поста.Речь шла о зп в госструктуре.т е это госденьги.В штатах есть разница и поболее, но это чисто бизнес, частники. Коллеги не путайте смысл поста.Речь шла о зп в госструктуре.т е это госденьги.В штатах есть разница и поболее, но это чисто бизнес, частники.

Не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей

е-дакларации

кстати, подобный вопрос на прессухе задали ПуйлуГамов: «?».Путин: «К сожалению, это мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит».В действительности разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и обычными сотрудниками в РФ в разы выше, чем в США и других западных странах. Как выяснила консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group (KFHG), рядовые сотрудники в России получают в 3–5 раз меньше, чем в Германии, Великобритании и США, тогда как разрыв в зарплатах топ-менеджеров России и развитых стран – лишь 1,5 раза.По разрыву в доходах между богатыми и бедными лидируют вовсе не США, а страны третьего мира. По коэффициенту Джини (самый популярный показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства) за 2017 год, в начале списка находятся ЮАР, Намибия, Гаити, Ботсвана и ЦАР. Минимальный разрыв между доходами за 2017 год наблюдался у, Словении, Норвегии, Словакии и Чехии.Korn Ferry Hay Group явно не учланаших можновладців (а полагалась на ДССУ)