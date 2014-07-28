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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1204120512061207
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:46

SAndriy1

аналогично,

с утра 48-55 , сейчас 53-63
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59

  tea написав:
  Burton_Hover написав:Масштабный загон в обратную сторону, вытряхивание матрасов. Тот же Керченский пролив, но со знаком минус.
Для тех, у кого есть гривня, шанс купить на дне, чтобы потом продать на следующем Керченском проливе.

Давайте сподіватись,що більше аналога керченського конфлікту не буде.


Contra spem spero!

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!
(Леся Українка)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:00

пару зубов надо сделать, сдавал сегодня па 27,40 :shock:
"Я вам а) отомщу; б) скоро отомщу; ц) страшно отомщу и, наконец, д) я дойду до самой королевы." :lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:01

  Vitl написав:Коллеги не путайте смысл поста.Речь шла о зп в госструктуре.т е это госденьги.В штатах есть разница и поболее, но это чисто бизнес, частники.


кстати, подобный вопрос на прессухе задали Пуйлу

Гамов: «Не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?».

Путин: «К сожалению, это мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит».

В действительности разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и обычными сотрудниками в РФ в разы выше, чем в США и других западных странах. Как выяснила консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group (KFHG), рядовые сотрудники в России получают в 3–5 раз меньше, чем в Германии, Великобритании и США, тогда как разрыв в зарплатах топ-менеджеров России и развитых стран – лишь 1,5 раза.

По разрыву в доходах между богатыми и бедными лидируют вовсе не США, а страны третьего мира. По коэффициенту Джини (самый популярный показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства) за 2017 год, в начале списка находятся ЮАР, Намибия, Гаити, Ботсвана и ЦАР. Минимальный разрыв между доходами за 2017 год наблюдался у Украины, Словении, Норвегии, Словакии и Чехии.

Korn Ferry Hay Group явно не учла е-дакларации наших можновладців (а полагалась на ДССУ)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46

  ЛАД написав:Vitl
Тогда ставку повысили. А сейчас что?
Всё же мне кажется, основной драйвер "рекордные ЗВР".
Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.


Я им вв ставку привлечения по овгз.Извиняюсь за неконкретику.Т е сделали гривнересурс дорогим.Повтор января со смещением во времени.Догадайтесь, почему смещение :) В янв поздно будет...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51

prodigy

В добавку.Я прсто не понимаю, за что платят топам такие деньги.При том, что они успевают быть в гостях за рубежом, на рыбалке. на охоте. в казино, в ночных ресторанах.А отрасли, кот они курируют явно не блещут.Когда то была пошесть иносранных фирм открывать сп у нас.Многие думали, что зп будут как у них тама.Ага...они сказали - а зачем платить много, достаточно немножко больше и будет очередь работников.Нафига нам был нужен тот пшек на жд, не помню но у него был какой то тоже неадекватный доход прописан, за что :?: Короче. ересь это всё.особенно, где остро нужны средства для иных проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:05

  prodigy написав:SAndriy1

аналогично,

с утра 48-55 , сейчас 53-63


Ну что ж.... на выходные будем иметь эти курсы нала....
Но вот цифры закрытия МБ .36/.40 заставляют задуматься о курсах в Пн
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:11

  Vitl написав:prodigy

В добавку.Я прсто не понимаю, за что платят топам такие деньги.При том, что они успевают быть в гостях за рубежом, на рыбалке. на охоте. в казино, в ночных ресторанах.А отрасли, кот они курируют явно не блещут.Когда то была пошесть иносранных фирм открывать сп у нас.Многие думали, что зп будут как у них тама.Ага...они сказали - а зачем платить много, достаточно немножко больше и будет очередь работников.Нафига нам был нужен тот пшек на жд, не помню но у него был какой то тоже неадекватный доход прописан, за что :?: Короче. ересь это всё.особенно, где остро нужны средства для иных проблем.


кабфин непрофессионалов и таких же на местах поставили руководить,
как пример: Омелян -нигде не работал и ничего об отрасли не знает

только ваське про это не говорите
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:14

  ЛАД написав:Vitl
Тогда ставку повысили. А сейчас что?
Всё же мне кажется, основной драйвер "рекордные ЗВР".
Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.

До чого тут ЗВР? Курс почав зміцнюватись,коли ЗВР ще були критичні.
Комплекс чинників, всі перераховані. Головні: вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...
Мабутьтаки йдем в район 27,3. Там, мабуть, вартує відкупитися, дешевше в 2019 може не бути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:56

  orest написав:
  ЛАД написав:Vitl
Тогда ставку повысили. А сейчас что?
Всё же мне кажется, основной драйвер "рекордные ЗВР".
Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.

До чого тут ЗВР? Курс почав зміцнюватись,коли ЗВР ще були критичні.
Комплекс чинників, всі перераховані. Головні: вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...
Мабутьтаки йдем в район 27,3. Там, мабуть, вартує відкупитися, дешевше в 2019 може не бути...



поздно...пошел откат
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