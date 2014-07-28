SAndriy1
аналогично,
с утра 48-55 , сейчас 53-63
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59
Contra spem spero!
Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!
(Леся Українка)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:00
пару зубов надо сделать, сдавал сегодня па 27,40
"Я вам а) отомщу; б) скоро отомщу; ц) страшно отомщу и, наконец, д) я дойду до самой королевы."
а шо делать?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:01
кстати, подобный вопрос на прессухе задали Пуйлу
Гамов: «Не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?».
Путин: «К сожалению, это мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит».
В действительности разрыв в зарплатах между топ-менеджерами и обычными сотрудниками в РФ в разы выше, чем в США и других западных странах. Как выяснила консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group (KFHG), рядовые сотрудники в России получают в 3–5 раз меньше, чем в Германии, Великобритании и США, тогда как разрыв в зарплатах топ-менеджеров России и развитых стран – лишь 1,5 раза.
По разрыву в доходах между богатыми и бедными лидируют вовсе не США, а страны третьего мира. По коэффициенту Джини (самый популярный показатель, характеризующий отклонение фактического распределения доходов отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства) за 2017 год, в начале списка находятся ЮАР, Намибия, Гаити, Ботсвана и ЦАР. Минимальный разрыв между доходами за 2017 год наблюдался у Украины, Словении, Норвегии, Словакии и Чехии.
Korn Ferry Hay Group явно не учла е-дакларации наших можновладців (а полагалась на ДССУ)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:46
Я им вв ставку привлечения по овгз.Извиняюсь за неконкретику.Т е сделали гривнересурс дорогим.Повтор января со смещением во времени.Догадайтесь, почему смещение В янв поздно будет...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:51
prodigy
В добавку.Я прсто не понимаю, за что платят топам такие деньги.При том, что они успевают быть в гостях за рубежом, на рыбалке. на охоте. в казино, в ночных ресторанах.А отрасли, кот они курируют явно не блещут.Когда то была пошесть иносранных фирм открывать сп у нас.Многие думали, что зп будут как у них тама.Ага...они сказали - а зачем платить много, достаточно немножко больше и будет очередь работников.Нафига нам был нужен тот пшек на жд, не помню но у него был какой то тоже неадекватный доход прописан, за что Короче. ересь это всё.особенно, где остро нужны средства для иных проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:05
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:11
кабфин непрофессионалов и таких же на местах поставили руководить,
как пример: Омелян -нигде не работал и ничего об отрасли не знает
только ваське про это не говорите
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:14
До чого тут ЗВР? Курс почав зміцнюватись,коли ЗВР ще були критичні.
Комплекс чинників, всі перераховані. Головні: вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...
Мабутьтаки йдем в район 27,3. Там, мабуть, вартує відкупитися, дешевше в 2019 може не бути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:56
поздно...пошел откат
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