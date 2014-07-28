На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня?
1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31.
2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках.
3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно.
Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий…
Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення?