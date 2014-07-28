На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня? 1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31. 2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках. 3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно. Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий… Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня? 1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31. 2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках. 3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно. Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий… Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення?
1.на наличке локоальное было, курс отскочил на ЧР на спросе тех кто решил откупиться (или еще прикупить) было минимально 27,50 сейчас 27,62/65
2.Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям-тут полностью согласен я не говорю, что прям с понедельника начнется стремительный рост, просто по 27,47 можно уже и не купить, но ничего купите по 27,65/70 (тоже очень приемлемо) 3. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами-тут 50/50 заробитчане приедут уже с "покунками",многие товары и продукты в той же Польше равные по цене и лучше по качеству. Кстати, многие скупились уже на этой неделе (сам скупался в МЕТРО) 4. не жду роста курса доллара до 9 января (а может и до 14) спекулянты тоже люди и тоже будут праздновать