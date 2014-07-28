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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1205120612071208
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:поздно...пошел откат
На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня?
1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31.
2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках.
3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно.
Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий…
Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення? :oops:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:47

  orest написав:
  prodigy написав:поздно...пошел откат
На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня?
1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31.
2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках.
3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно.
Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий…
Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення? :oops:


1.на наличке локоальное было, курс отскочил на ЧР на спросе тех кто решил откупиться (или еще прикупить)
было минимально 27,50 сейчас 27,62/65

2.Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям-тут полностью согласен
я не говорю, что прям с понедельника начнется стремительный рост, просто по 27,47 можно уже и не купить, но ничего купите по 27,65/70 (тоже очень приемлемо)
3. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами-тут 50/50
заробитчане приедут уже с "покунками",многие товары и продукты в той же Польше равные по цене и лучше по качеству.
Кстати, многие скупились уже на этой неделе (сам скупался в МЕТРО)
4. не жду роста курса доллара до 9 января (а может и до 14)
спекулянты тоже люди и тоже будут праздновать
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:43

Коллеги, привет.занимаюсь своими исследованиями, наткнулся на интересную информацию, посмотрите.Это без призывов, каждый делает свои выводы и тем более действия.
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... aniya-frs/
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:06

  kolyuchy написав:...........
  ЛАД написав:Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.

То Гагагин уже к выходным подготовился.

Да нет.
Сегодня у гагарина 27,63/27,75. На др. сайтах 27,65/27,73. У Рыбака777 27,65/27,68, у Дениса000 27,63/27,70, но не проверял, а они часто забывают вовремя менять курсы.
Так что небольшой откат всё-таки есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 1205120612071208
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