На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня? 1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31. 2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках. 3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно. Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий… Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
На чому пішов? До яких рівнів? На чому буде зміцнюватися долар наступного тижня? 1 понеділок-вівторок вихідні, МБ не працює. Середа і четвер на МБ подвійна пропозиція через вихідні а купувати особливо потреби не буде, оскільки більшість світу відпочиває, всі необхідні платежі по контрактах зроблені до 21 чи будуть робитися вже після 31. 2 наступного тижня пікове повернення заробітчан додому на свята. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами. Для чого піднімати ціну валюти, тим більше, з МБ потужний сигнал на зміцнення грн.? Для зівак і бажаючих прикупити 100 уо будуть курси «вихідного дня» але серйозні суми, а відповідно і реальний курс, будуть по інших цінниках. 3 Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було. Отже, понеділок вівторок на готівці має пройти спокійно, підживлення не потрібно. Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий… Буду вдячний за аргументований, змістовний діалог. Може шановні Искатель, Сибарит викладуть своє бачення?
1.на наличке локоальное было, курс отскочил на ЧР на спросе тех кто решил откупиться (или еще прикупить) было минимально 27,50 сейчас 27,62/65
2.Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям-тут полностью согласен я не говорю, что прям с понедельника начнется стремительный рост, просто по 27,47 можно уже и не купить, но ничего купите по 27,65/70 (тоже очень приемлемо) 3. Найінтенсивніший період трат і закупів перед святами-тут 50/50 заробитчане приедут уже с "покунками",многие товары и продукты в той же Польше равные по цене и лучше по качеству. Кстати, многие скупились уже на этой неделе (сам скупался в МЕТРО) 4. не жду роста курса доллара до 9 января (а может и до 14) спекулянты тоже люди и тоже будут праздновать
ЛАД написав:Харьков слегка откатился - у гагарина было 27,56/27,65, стало 27,60/27,70.
То Гагагин уже к выходным подготовился.
Да нет. Сегодня у гагарина 27,63/27,75. На др. сайтах 27,65/27,73. У Рыбака777 27,65/27,68, у Дениса000 27,63/27,70, но не проверял, а они часто забывают вовремя менять курсы. Так что небольшой откат всё-таки есть. Учитывая, что вчера на минимуме (недолго) продажа была 27,60.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 гру, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Курс почав зміцнюватись,коли ЗВР ще були критичні.
Вы имеете ввиду снижение с 28,5 к 28,00? Я расцениваю это снижение как коррекцию после сильного июльско-августовского роста. Снижение доллара до 12.12 после подскока на ВП тоже понятно - подскок был панический и не обоснованный. А текущее падение началось после решения МВФ.
Комплекс чинників, всі перераховані. Головні: вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...
С этими причинами не согласен, но спорить не могу, т.к. (цитирую Сибарита, и я под этим тоже подписываюсь, как написал в трамвае):
Меня тоже тревожит укрепление гривны, я тоже не понимаю его причин, но и чьих-то коварных козней разглядеть не могу.
Вы всё время подчёркиваете "ріст офіційного експорту", но почему-то забываете, что импорт растёт опережающими темпами. Выход из тени должен бы был больше повлиять на наполнение бюджета, но дефицит бюджета растёт (возможно, по влиянию тени ошибаюсь?).
Насчёт следующей недели сказать сложно, но в прошлом году действовали почти все те же факторы, что и в этом (кроме выходных на католическое Рождество), тем не менее с 12.12 шёл уверенный рост доллара.
P.s. Возможно, прав Vitl, указывая на причину укрепления гривни рост ставок по ОВГЗ. Но мне кажется, что это не всё. Должно быть что-то ещё.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 гру, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Тут хочу уточнить и разграничить понятия.Есть понятие - доллар в степях Украины.Так вот видимо ты о нём пишешь.Согласен, что вполне реально можно подзаработать подигрывая манипуляторам у руля.А вот понятие - продукт фрс. это уже нечто иное.Кстати, ролик в предыдущем посте примерно об этом.И возня с гривней на фоне развивающегося кризиса даже смешная, т к крепость той самой нашей нацвалюты просто ничем не подтверждается.Чисто манипулятивная политика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:Не бачу причин для росту цінника на продукт ФРС. Може хтось поправить, якщо я не правий…
Оресте - не забувайте,що бізнес в кінці року входить в долар.Так - кожного року.Прибуток від святкових виторгів конвертується в долар. Тому з понеділка на готівці буде невеличке зростання,яке підсилиться 30 і 31 грудня.
Про наступний тиждень не переконливо. Про січень - сам писав, що там корекція імовірна. Про далі, взагалі ні про що, чинники і тенденції можна буде побачити тільки в другій половині січня. Відповідь "не вірю", "не впевнений" на аргументовані думки не сприймаю. Торговий баланс і платіжний різні речі. Крім офіційного є тіньовий і результат тільки в їх сумі. Торговий баланс - співвідношення вартості імпорту експорту за певний відрізок. Але важливо, коли ці оплати реально прийдеться платити (отримувати) є передоплати, відтермінування... Люди, більше конструктиву. А так да "всепропало" якщо не прямо завтра то через місяць-три-пять точно... Вам реалії потрібні чи мітинг???
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Люди, більше конструктиву. А так да "всепропало" якщо не прямо завтра то через місяць-три-пять точно... Вам реалії потрібні чи мітинг???
Не знаю, почему ты так считаешь.Ну ладно, у тебя такая т з.А у меня другая.Она в том, что я не хочу, боюсь - пусть будет такое слово, переходить в гривну.Основная причина - недоверие к правящей власти и потенциальная возможность обмана с их стороны.Это перечёркивает всякие мелкие факторы. мол кто там и что будет тратить или откупать на НГ или после.Какую нибудь малую сумму можно было бы запустить, но это не интересно.А с большой можно так попасть, что мало не покажется.Ну и что тут удивительного и непонятного.Какие нужны аргументы.Может нужно доказать, что президент и правительство являются манипуляторами и некорректно высвечивают ситуацию в стране.Так это уже доказано и не раз.Может нужно доказать, что мировой кризис уже начал первую стадию.Так и это понятно - цена на золото, трежерис,планируемое повышение ставки фрс два раза и т д.И как тут сидеть с лимоном гривен, хотя бы
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.