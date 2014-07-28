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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1206120712081209
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

orest
сам то понял чего написал?
для меня курс ясен как божий день с середины ноября:
факторы на укрепление гривны сработали в полном объеме, если бы не "Керченский финт с ушами" , то никакого "шухера" с забросом до 29,50 и не было.
До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил)
после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи.
Правительство продолжит занимать на внутреннем рынке под 20,5 и 7,5.
И это дешевле, чем под 10%.
Кстати, денег полученных от евро-бондов(1,3млрд)хватило в аккурат на 3 месяца.
так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:27

убрал...
Востаннє редагувалось чик в Суб 22 гру, 2018 18:51, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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  #<1 ... 1206120712081209
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