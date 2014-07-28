Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

orest

сам то понял чего написал?

для меня курс ясен как божий день с середины ноября:

факторы на укрепление гривны сработали в полном объеме, если бы не "Керченский финт с ушами" , то никакого "шухера" с забросом до 29,50 и не было.

До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил)

после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи.

Правительство продолжит занимать на внутреннем рынке под 20,5 и 7,5.

И это дешевле, чем под 10%.

Кстати, денег полученных от евро-бондов(1,3млрд)хватило в аккурат на 3 месяца.

так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет .