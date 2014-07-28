Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50

prodigy написав: так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет. так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.

Тут новость дня - Зеленский таки-да )))У меня были сомнения. Но вот оно как повернулось. Даже не знаем его экономической платформы, а рейтинги тянут на второе место, это ломает многое в прогнозах на курс гривны))) Гордон говорит у него сильная команда с известными именами, в том числе экономисты. Посмотрим, 26-го будет полный расклад.По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН.Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/