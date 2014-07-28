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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1206120712081209
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

orest
сам то понял чего написал?
для меня курс ясен как божий день с середины ноября:
факторы на укрепление гривны сработали в полном объеме, если бы не "Керченский финт с ушами" , то никакого "шухера" с забросом до 29,50 и не было.
До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил)
после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи.
Правительство продолжит занимать на внутреннем рынке под 20,5 и 7,5.
И это дешевле, чем под 10%.
Кстати, денег полученных от евро-бондов(1,3млрд)хватило в аккурат на 3 месяца.
так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:09

Влiтку буде 26,85, а то й нижче. Запам'ятайте цей твiт!
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:18

  Burton_Hover написав:Влiтку буде 26,85, а то й нижче. Запам'ятайте цей твiт!

А ты сам зайдёшь в тему и похвастаешься, что угадал.А то мы такую фигню не запомним явно.Может ты ещё знаешь. кто будет президентом и премьером.Выкладывай. это запомним. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:30

  Vitl написав:
  Burton_Hover написав:Влiтку буде 26,85, а то й нижче. Запам'ятайте цей твiт!

А ты сам зайдёшь в тему и похвастаешься, что угадал.А то мы такую фигню не запомним явно.Может ты ещё знаешь. кто будет президентом и премьером.Выкладывай. это запомним. :)


Я людина скромна.
А так усе елементарно, Уатсон:
2015 - 2016
20,56 - 27,10
2016 - 2917
24,48 (+3,92) - 27,63
2017 - 2018
25,19 (+0,71) - 28,93
2018 - 2019
25,97 (+0,88) - 28,28
2019 - 2020
26,85 (+0,88)
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:43

  Burton_Hover написав:Влiтку буде 26,85, а то й нижче. Запам'ятайте цей твiт!

Запам"таємо.
Я 13 червня на гілці КРЖН давав 3 прогнози на 13 червня 2019 року.
1.Середня зарплата по Києву буде не нижче 17.тис.
2.Середня оренда 1-кімнатної квартири буде не нижче 365 доларів.
3.Курс буде не вище 26.60.

Але зара трохи стрьомно за курс - є ознаки,що почалась світова криза.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50

  prodigy написав:так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.


Тут новость дня - Зеленский таки-да )))
У меня были сомнения. Но вот оно как повернулось. Даже не знаем его экономической платформы, а рейтинги тянут на второе место, это ломает многое в прогнозах на курс гривны))) Гордон говорит у него сильная команда с известными именами, в том числе экономисты. Посмотрим, 26-го будет полный расклад.

По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН.
Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:55

  freeze написав:
  prodigy написав:так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.


Тут новость дня - Зеленский таки-да )))

А де він офіційно про це сказав?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:59

  tea написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.


Тут новость дня - Зеленский таки-да )))

А де він офіційно про це сказав?


https://www.youtube.com/watch?v=brSe4NzXsrg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=C_vJlFY3ELU
freeze
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  #<1 ... 1206120712081209
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