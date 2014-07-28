orest сам то понял чего написал? для меня курс ясен как божий день с середины ноября: факторы на укрепление гривны сработали в полном объеме, если бы не "Керченский финт с ушами" , то никакого "шухера" с забросом до 29,50 и не было. До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил) после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи. Правительство продолжит занимать на внутреннем рынке под 20,5 и 7,5. И это дешевле, чем под 10%. Кстати, денег полученных от евро-бондов(1,3млрд)хватило в аккурат на 3 месяца. так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 22 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Burton_Hover написав:Влiтку буде 26,85, а то й нижче. Запам'ятайте цей твiт!
Запам"таємо. Я 13 червня на гілці КРЖН давав 3 прогнози на 13 червня 2019 року. 1.Середня зарплата по Києву буде не нижче 17.тис. 2.Середня оренда 1-кімнатної квартири буде не нижче 365 доларів. 3.Курс буде не вище 26.60.
Але зара трохи стрьомно за курс - є ознаки,що почалась світова криза.
prodigy написав:так что сейчас реально интересней обсудить политический расклад на мартовских выборах, т.к. он будет определять будущую жизнь страны на ближайшие 5 лет.
Тут новость дня - Зеленский таки-да ))) У меня были сомнения. Но вот оно как повернулось. Даже не знаем его экономической платформы, а рейтинги тянут на второе место, это ломает многое в прогнозах на курс гривны))) Гордон говорит у него сильная команда с известными именами, в том числе экономисты. Посмотрим, 26-го будет полный расклад.
По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН. Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/