Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56

Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...

Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.

А вот если я скажу, что она будет не только у нас, а во многих странах. вы уже задумаетесь.Почему...потому. что отпадут мысли типа куда уже дальше, уже и так на последнем европейском месте и т п.А то, что все развивающиеся экономики дадут ступор. многие из вас и так знают. но пока не хотят мириться с этой мыслью.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.