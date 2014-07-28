RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1208120912101211>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:50

  freeze написав:По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН.
Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/


А теперь попробуем сделать вывод...
Ты прекрасно выразил мысль многих, и удивление.Самое близкое. что я могу прорисовать в ближайшую перспективу - это аналогию с периодом стабильности па 8.Тогда был круг свн щиков(даже тогда не знавших, что они это свн :) ), кот пару лет упорно трубили, что 8 это блеф и будет обвал, т к созрели все факторы.Сейчас все факторы также созрели перейти хотя бы 30.Но значит, что мы не учитываем некий запас прочности власти.Она может пойти на админ меры, она с помощью привлечения средств на любых условиях продляет иллюзию благополучия и т д.Т о мы не можем точно определить время. когда наступит развязка.Есть временной барьер - выборы, а потом ещё одни.И только потом можно будет собак вешать.Но это оптимистический вариант.Мы ведь видим плачевную ситуацию с финансами, а на курсе это не находит отражения.Блеф.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 04.05.10
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:51

  Vitl написав:
  Burton_Hover написав:Я людина скромна.

Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.

Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16327
З нами з: 15.11.08
Подякував: 452 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:53

  tea написав:
  Vitl написав:
  Burton_Hover написав:Я людина скромна.

Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.

Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет. :mrgreen:


Чай, ты уже критикуешь автора, причём геометрией, которая указывает на подозрение в ...никах :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 04.05.10
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56

Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
А вот если я скажу, что она будет не только у нас, а во многих странах. вы уже задумаетесь.Почему...потому. что отпадут мысли типа куда уже дальше, уже и так на последнем европейском месте и т п.А то, что все развивающиеся экономики дадут ступор. многие из вас и так знают. но пока не хотят мириться с этой мыслью.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14919
З нами з: 04.05.10
Подякував: 708 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

1 Я нікого ні в що і нікуди не закликаю переходити. Просто мав можливість і хотів предметно сьогодні поспілкуватися.
2 Абсолютно не сумніваюся в дарі провидіння кожного з учасників. Курс ясний як білий день з середини листопада - це ой як скромно. Тут ще з вересня зуб давали про 30-32 на кінець року дуже переконливо
3 попередній допис більше всього стосувався ЛАДа Станіславського нашої гілки
4 щодо Зеленського, тут хтось давав посилання на інтервю Соні Кошкіної з Ігором Валерійовичем. Він там багато чого анонсував. А тепер мені і з курсом не все ясно!!!
5 писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому
П.С. На чому, швидше всього, здешевшає грн у січні описав ТУТ детально. І про можливі дії ексгубернатора перед виборами і по курсу теж...
Востаннє редагувалось orest в Суб 22 гру, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3209
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:00

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.

Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет. :mrgreen:


Чай, ты уже критикуешь автора, причём геометрией, которая указывает на подозрение в ...никах :D

Я якраз автора не критикую.Був же на форумі Траст,який в червні побудував графік косінуса і по ньому прогнозував.І що цікаво,на основі цього графіка деякі події навіть вгадав як по курсам,так і по датам.Траст був талантом.Але щось давно не пише.
tea
 
Повідомлень: 16327
З нами з: 15.11.08
Подякував: 452 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:14

  Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
А вот если я скажу, что она будет не только у нас, а во многих странах. вы уже задумаетесь.Почему...потому. что отпадут мысли типа куда уже дальше, уже и так на последнем европейском месте и т п.А то, что все развивающиеся экономики дадут ступор. многие из вас и так знают. но пока не хотят мириться с этой мыслью.


а я боюсь, что сбудется самый страшный сон и отменят бумажные деньги
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
prodigy
 
Повідомлень: 4604
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1997 раз.
Подякували: 1293 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:16

  Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.

Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.
tea
 
Повідомлень: 16327
З нами з: 15.11.08
Подякував: 452 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:22

  Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.


А Ебаначчи це хто? Ми по простому.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 22
З нами з: 05.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:26

  Burton_Hover написав:
  Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.


А Ебаначчи це хто? Ми по простому.
Ви їх тут зустрінете. :lol:
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 06.01.17
Подякував: 744 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1208120912101211>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5995
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4600
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65642)
22.12.2018 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.