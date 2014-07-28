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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:50
freeze написав:
По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН.
Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/
А теперь попробуем сделать вывод...
Ты прекрасно выразил мысль многих, и удивление.Самое близкое. что я могу прорисовать в ближайшую перспективу - это аналогию с периодом стабильности па 8.Тогда был круг свн щиков(даже тогда не знавших, что они это свн
), кот пару лет упорно трубили, что 8 это блеф и будет обвал, т к созрели все факторы.Сейчас все факторы также созрели перейти хотя бы 30.Но значит, что мы не учитываем некий запас прочности власти.Она может пойти на админ меры, она с помощью привлечения средств на любых условиях продляет иллюзию благополучия и т д.Т о мы не можем точно определить время. когда наступит развязка.Есть временной барьер - выборы, а потом ещё одни.И только потом можно будет собак вешать.Но это оптимистический вариант.Мы ведь видим плачевную ситуацию с финансами, а на курсе это не находит отражения.Блеф.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:51
Vitl написав: Burton_Hover написав:
Я людина скромна.
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.
Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет.
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tea
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:53
tea написав: Vitl написав: Burton_Hover написав:
Я людина скромна.
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.
Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет.
Чай, ты уже критикуешь автора, причём геометрией, которая указывает на подозрение в ...никах
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:56
Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
А вот если я скажу, что она будет не только у нас, а во многих странах. вы уже задумаетесь.Почему...потому. что отпадут мысли типа куда уже дальше, уже и так на последнем европейском месте и т п.А то, что все развивающиеся экономики дадут ступор. многие из вас и так знают. но пока не хотят мириться с этой мыслью.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:57
1 Я нікого ні в що і нікуди не закликаю переходити. Просто мав можливість і хотів предметно сьогодні поспілкуватися.
2 Абсолютно не сумніваюся в дарі провидіння кожного з учасників. Курс ясний як білий день з середини листопада - це ой як скромно. Тут ще з вересня зуб давали про 30-32 на кінець року дуже переконливо
3 попередній допис більше всього стосувався ЛАДа Станіславського нашої гілки
4 щодо Зеленського, тут хтось давав посилання на інтервю Соні Кошкіної з Ігором Валерійовичем. Він там багато чого анонсував. А тепер мені і з курсом не все ясно!!!
5 писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому
П.С. На чому, швидше всього, здешевшає грн у січні описав ТУТ детально. І про можливі дії ексгубернатора перед виборами і по курсу теж...
Востаннє редагувалось orest
в Суб 22 гру, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:00
Vitl написав: tea написав: Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.
Ну а чому обов"язкофо Фібоначчі.
А якщо графік сінус косінуса через гіпотенузу помножену на катет.
Чай, ты уже критикуешь автора, причём геометрией, которая указывает на подозрение в ...никах
Я якраз автора не критикую.Був же на форумі Траст,який в червні побудував графік косінуса і по ньому прогнозував.І що цікаво,на основі цього графіка деякі події навіть вгадав як по курсам,так і по датам.Траст був талантом.Але щось давно не пише.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:14
Vitl написав:
Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
А вот если я скажу, что она будет не только у нас, а во многих странах. вы уже задумаетесь.Почему...потому. что отпадут мысли типа куда уже дальше, уже и так на последнем европейском месте и т п.А то, что все развивающиеся экономики дадут ступор. многие из вас и так знают. но пока не хотят мириться с этой мыслью.
а я боюсь, что сбудется самый страшный сон и отменят бумажные деньги
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:16
Vitl написав:
Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:22
Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.
А Ебаначчи це хто? Ми по простому.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:26
Burton_Hover написав: Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.
А Ебаначчи це хто? Ми по простому.
Ви їх тут зустрінете.
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