tea написав:Сумно,б*** (с). Комік йде в президенти у воюючій країні.
Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать. Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))
писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому
Орест. а чего ты заводишься.Я не видел. чтобы кто то тебя обвинял.Давай объективно.Я не согласен с многими признаками укрепления нривны, но тем не менее курс гривны укрепился.Ты, предсказывая это прав.Я о другом, о своей стратегии, в том плане что несмотря на это, переходить в гривну не буду, т к считаю это чревато последствиями.Мы тут вроде можем пнуть только провокаторов. кот нагадить иногда заходят в тему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку... Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.
час: январь 2020г
англичане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,
the worst-case scenario: ЮВТ президент, в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения -как результат отказ от сотрудничества с МВФ.
газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте (никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)
п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019. https://www.segodnya.ua/economics/enews/ ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html
tea написав:Сумно,б*** (с). Комік йде в президенти у воюючій країні.
Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать. Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))