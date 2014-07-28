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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1209121012111212>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:29

  tea написав:Сумно,б*** (с).
Комік йде в президенти у воюючій країні.


Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать.
Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:32

  Перес де Куэльяр написав:
  Burton_Hover написав:
  Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.


А Ебаначчи це хто? Ми по простому.
Ви їх тут зустрінете. :lol:


Та вже мабуть зустрiв, один Ебаначчi мнi навiть у лiчку якусь маячню написав. Тiки я не знав, що це вiн, а так привiтався би.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:34

  freeze написав:
  tea написав:Сумно,б*** (с).
Комік йде в президенти у воюючій країні.


Тут от команды много зависит,

У воюючій країні Верховний головнокомандувач деякі рішення приймає сам.
Якщо невоююча країна,нехай збирає команду і балотується.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:36

  Burton_Hover написав:
  Vitl написав:
Ну если бы это были уровни Фибоначчи, я бы согласился.А иначе очень спорно.


А Ебаначчи це хто? Ми по простому.


А к чему это :?: Чтобы сц дать повод подтявкнуть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42

orest

писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому

Орест. а чего ты заводишься.Я не видел. чтобы кто то тебя обвинял.Давай объективно.Я не согласен с многими признаками укрепления нривны, но тем не менее курс гривны укрепился.Ты, предсказывая это прав.Я о другом, о своей стратегии, в том плане что несмотря на это, переходить в гривну не буду, т к считаю это чревато последствиями.Мы тут вроде можем пнуть только провокаторов. кот нагадить иногда заходят в тему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:44

  tea написав:
  Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.

Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.


час: январь 2020г

англичане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,

the worst-case scenario: ЮВТ президент,
в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения
-как результат отказ от сотрудничества с МВФ.

газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте
(никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)

п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/
ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

  freeze написав:
  tea написав:Сумно,б*** (с).
Комік йде в президенти у воюючій країні.


Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать.
Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))


молодь еще не родилась когда ЮВТ людей мочила.

https://www.youtube.com/watch?v=KfljPJwdGgY
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нищеброд Песикот, cocksucker Перес
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:02

  Vitl написав:
  freeze написав:По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН.
Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/


+1 ...
Кто-то верит во второй транш МВФ в мае-декабре 2018 ? Вероятность минимальна...МВФ не даст транш новой власти сразу ,без сформированого правительства и обязательств... почитав требования нового повышения цены на газ , нынешняя власть тож вряд ли до выборов парламентских будет их исполнять ,чтоб и дальше не вогнать себя "во врагов народа"..А новая скорее всего будет "снижать цену вдвое" какое-то время ... Какова вероятность новых внешних заимствований без него ? Минимальна...Свои , при таких раскладах и под 10-12% не будут спешить одалживать в бондах без гарантий возврата...А еще и кризис на носу...В гривневых ОВГЗ пик выплат в январе-марте 2019 ...в новые грн ОВГЗ пока не будет высокий курс и более высокая ставка - очереди из нерезов/жирных котов не будет... конвертировать будут и частично выводить от "новой метлы" подальше...все ж помним ,как оно... опускается медленно , а как вверх , то ракетой.. так что мое мнение , вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..
Ту Орест
мое мнение , на след неделе гривны прибавится ( з/п , премии , бюджетные выплаты)..а самое основное - весь импорт будет конвертировать выручку !!! - процесс постоянный и думаю до середины января) !! ...
а доллары то , в основном ,кто хотел слить , тот в большей степени , уже это сделал ..
Востаннє редагувалось lincoln2 в Суб 22 гру, 2018 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:06

  prodigy написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...
Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.

Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.


час: январь 2020г

англичане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,

the worst-case scenario: ЮВТ президент,
в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения
-как результат отказ от сотрудничества с МВФ.

газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте
(никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)

п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/
ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html

Як варіант - можливий і такий.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:24

  lincoln2 написав: вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..


а чим учорашнiй пiвень вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього?
I що ви будете казати, якщо Межбанк у середу снову пiде униз i той пiвень з переляку поставить 27,30 на продаж?
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