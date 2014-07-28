tea написав:Сумно,б*** (с). Комік йде в президенти у воюючій країні.
Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать. Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))
писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому
Орест. а чего ты заводишься.Я не видел. чтобы кто то тебя обвинял.Давай объективно.Я не согласен с многими признаками укрепления нривны, но тем не менее курс гривны укрепился.Ты, предсказывая это прав.Я о другом, о своей стратегии, в том плане что несмотря на это, переходить в гривну не буду, т к считаю это чревато последствиями.Мы тут вроде можем пнуть только провокаторов. кот нагадить иногда заходят в тему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку... Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.
час: январь 2020г
англичане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,
the worst-case scenario: ЮВТ президент, в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения -как результат отказ от сотрудничества с МВФ.
газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте (никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)
п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019. https://www.segodnya.ua/economics/enews/ ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html
tea написав:Сумно,б*** (с). Комік йде в президенти у воюючій країні.
Тут от команды много зависит, посмотрим, что к чему, пару дней осталось, сейчас рано загадывать. Сейчас спросил кстати у малого за кого молодь будет голосовать, он мне показал результаты голосования в Телеграме в колледже у них голосовалку делали недавно, 73 юноши проголосовало, у Порошенко - ноль голосов, в основном все Тимошенко или Зеленский, пару голосов Ляшко и Гриценко. Молодь требует перемен )))
freeze написав:По курсу - накачка кредитами, заимствованиями, как внутренними, так и внешними, часто под ненормальный процент, с целью день простоять, да ночь продержаться, ощущение ломбарда, сломала все здравые экономические расчеты и прогнозы. Адам Смит в твиттере своем трубит, смотрите как денежная база увеличилась, сейчас на курсе отразится, а курсу по хрен. Золотой дождь из бюджета в декабре не полился, хотя все ждали в той или иной степени. ДС когда-то писал, что под транш обычно курс гривны проседает, так обычно и было, а курсу по хрен. Военное положение, пусть и опереточное, а курсу по хрен. Инфляция о какая, а курсу по хрен, привет СВН. Так что единственное, что может на курс гривны повлиять в среднесроке весны, это результаты выборов, они будут глобально и серьезно влиять на стратегию движения курса. Потому что по результатам президентских выборов, у прозорливых депутатов по традиции тушки начнут пачками перебегать в сторону любого победителя и голосовать экономические проекты не так как хотелось бы хозяевам фракций. Все смешается в доме Облонских/c/
+1 ... Кто-то верит во второй транш МВФ в мае-декабре 2018 ? Вероятность минимальна...МВФ не даст транш новой власти сразу ,без сформированого правительства и обязательств... почитав требования нового повышения цены на газ , нынешняя власть тож вряд ли до выборов парламентских будет их исполнять ,чтоб и дальше не вогнать себя "во врагов народа"..А новая скорее всего будет "снижать цену вдвое" какое-то время ... Какова вероятность новых внешних заимствований без него ? Минимальна...Свои , при таких раскладах и под 10-12% не будут спешить одалживать в бондах без гарантий возврата...А еще и кризис на носу...В гривневых ОВГЗ пик выплат в январе-марте 2019 ...в новые грн ОВГЗ пока не будет высокий курс и более высокая ставка - очереди из нерезов/жирных котов не будет... конвертировать будут и частично выводить от "новой метлы" подальше...все ж помним ,как оно... опускается медленно , а как вверх , то ракетой.. так что мое мнение , вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк.. Ту Орест мое мнение , на след неделе гривны прибавится ( з/п , премии , бюджетные выплаты)..а самое основное - весь импорт будет конвертировать выручку !!! - процесс постоянный и думаю до середины января) !! ... а доллары то , в основном ,кто хотел слить , тот в большей степени , уже это сделал ..
Востаннє редагувалось lincoln2 в Суб 22 гру, 2018 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Vitl написав:Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку... Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.
Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.
час: январь 2020г
англичане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,
the worst-case scenario: ЮВТ президент, в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения -как результат отказ от сотрудничества с МВФ.
газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте (никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)
п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019. https://www.segodnya.ua/economics/enews/ ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html