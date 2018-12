Додано: Суб 22 гру, 2018 21:44

tea написав: Vitl написав: Хочу у вас, коллеги вызвать улыбку...

Вы не поверите. если я скажу. что будет КРАТНАЯ девальвация.

Аби ще Ви вказали час такої девальвації.Ну хоча б плюс-мінус пару-трійку років.

час: январь 2020гангличане любят говорить: the best-case scenario and the worst-case scenario,the worst-case scenario: ЮВТ президент,в декабре 2019 новый кабмин снижает цену на газ в 2 раза для населения-как результат отказ от сотрудничества с МВФ.газ начинаем закупать у РФ напрямую под кредит у РФ под 15-20% в валюте(никто больше денег не дает),будут предлагать кредит китайцы и эмираты(под залог сельхоз земель)п.с. следите за балансом объема газа в подземных хранилищах начиная с марта месяца 2019.ukraina-sokrashchaet-zimnie-zapasy-gaza-skolko-ostalos-v-hranilishchah-1194479.html