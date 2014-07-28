Додано: Суб 22 гру, 2018 21:42

orest



писати буду де захочу, коли захочу і що захочу. Здається мені ніхто не може дорікнути в заангажованості, злому умислі, не аргументованості, балабольстві, грубості, несправедливості, непрофільному наповненні теми чи ще чомусь поганому



Орест. а чего ты заводишься.Я не видел. чтобы кто то тебя обвинял.Давай объективно.Я не согласен с многими признаками укрепления нривны, но тем не менее курс гривны укрепился.Ты, предсказывая это прав.Я о другом, о своей стратегии, в том плане что несмотря на это, переходить в гривну не буду, т к считаю это чревато последствиями.Мы тут вроде можем пнуть только провокаторов. кот нагадить иногда заходят в тему.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.