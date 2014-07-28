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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:29
Burton_Hover написав: lincoln2 написав:
вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..
а чим учорашнiй пiвень вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього?
I що ви будете казати, якщо Межбанк у середу снову пiде униз i той пiвень з переляку поставить 27,30 на продаж?
все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:35
А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:36
lincoln2 написав: Burton_Hover написав: lincoln2 написав:
вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..
а чим учорашнiй пiвень вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього?
I що ви будете казати, якщо Межбанк у середу снову пiде униз i той пiвень з переляку поставить 27,30 на продаж?
все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...
НБУ вийшов у п'ятницю вперше. Зазвичай НБУ за один раз тренд не зупиняє. Але побачимо.
По датах да, вже пора доляру уверх.
Я от не розумiю чого всi пишуть, що доляр дешевшає тому, що здають доляри на подарунки? А кредитна карта на що? Чи в нас народ досi темний?
Востаннє редагувалось Burton_Hover
в Суб 22 гру, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:38
Ukrainian написав:
А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.
В Юнексе Киев , Подол вчера по 27.47 было после обеда..и сегодня утром по 27.54... вчера была очередь из челноков на " дайте до 150 000 грн "
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:40
Ukrainian написав:
А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.
так принесiть!
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Burton_Hover
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:50
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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