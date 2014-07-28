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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1209121012111212
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:29

  Burton_Hover написав:
  lincoln2 написав: вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..


а чим учорашнiй пiвень вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього?
I що ви будете казати, якщо Межбанк у середу снову пiде униз i той пiвень з переляку поставить 27,30 на продаж?


все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:35

А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:36

  lincoln2 написав:
  Burton_Hover написав:
  lincoln2 написав: вчерашний Пивень ,Юнекс по 27.47 был минимумом на откуп..полностью залез в зеленый танк..


а чим учорашнiй пiвень вiдрiзнявся вiд сьогоднiшнього?
I що ви будете казати, якщо Межбанк у середу снову пiде униз i той пiвень з переляку поставить 27,30 на продаж?


все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...


НБУ вийшов у п'ятницю вперше. Зазвичай НБУ за один раз тренд не зупиняє. Але побачимо.
По датах да, вже пора доляру уверх.
Я от не розумiю чого всi пишуть, що доляр дешевшає тому, що здають доляри на подарунки? А кредитна карта на що? Чи в нас народ досi темний?
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Суб 22 гру, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:38

  Ukrainian написав:А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.


В Юнексе Киев , Подол вчера по 27.47 было после обеда..и сегодня утром по 27.54... вчера была очередь из челноков на " дайте до 150 000 грн "
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:40

  Ukrainian написав:А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.


так принесiть!
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:50

  Burton_Hover написав:
  Ukrainian написав:А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.


так принесiть!

Спасибо за дельный совет :lol: :lol: :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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  #<1 ... 1209121012111212
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