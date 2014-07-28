все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...
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Додано: Суб 22 гру, 2018 22:29
все можливо..але ймовірність знов донизу , мені здається нижчою...
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:35
А толку з того низького курсу якщо ні в юнексі ні в південному ніколи нормальної суми (5-12к)купити неможливо; продають з приносу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:36
НБУ вийшов у п'ятницю вперше. Зазвичай НБУ за один раз тренд не зупиняє. Але побачимо.
По датах да, вже пора доляру уверх.
Я от не розумiю чого всi пишуть, що доляр дешевшає тому, що здають доляри на подарунки? А кредитна карта на що? Чи в нас народ досi темний?
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Суб 22 гру, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:38
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:40
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:50
Спасибо за дельный совет
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
По курсу - намекал я неоднократно что не стоит сильно полагаться на растиражированную в массы сезонность. Вот пожалуйста. Эти повторения приводят к перестройке процессов валютообмена у участников рынка. Рынок в целом не может быть таким простым для прогнозирования как это хотят видеть...
Думаю на курс очень повлияет нововедения в монетарной политике с января - я так понял у банков возможен гривнедефицит, к-рый как раз и пойдет на пользу гривни и очередному переносу ракеты. Я не говорю что 26 будет, но вылететь на 28+ - сложно представлятся в янв.феврале, впроть до лета. Насколько помнится, февраль - очередная либерализация, против гривни, но НБУ как бы будет приглядывать и на сильные меры ослабления не решатся; да и "укрепительный" тренд переломить будет непросто.
Короче, думаю девал нужно будет ждать к лету, и во многом благодаря мировым проблемам дошедшим к нам. А также отсутствию новых доз от мвф (согласен с lincoln - в период междувластья вероятность траншей очень мала)
В качестве оффтопа. Можно вырезать через какое-то время.
Я думаю - если он станет президентом - то мы узнаем его в совершенно другом виде.
По крайней мере, на сегодня я его НЕ отношу к тем загадочным "молодцам" из сцензурированной цитаты Шнура в подписи.
Нынешнюю полит.элиту пора на свалку - мое мнение. С этой нынешней политэлитой все-равно впереди только пропасть, только хуже может быть.
Тут хоть какое-то оживление (возможно!).
То что Зеленскому придется не сладко на посту тоже понятно. То что (вероятно) его также будут пинать ногами через какое-то время - тоже понятно. Сам буду критиковать. - такова демократия. Вообще выборы нужно делать каждых 2 года - ошиблись - ничего - государство не сразу строится. То что Беня будет недалеко - тоже очевидно, но послушав его внимательно пришел к выводу, что он достаточно адекватный и не самый опасный персонаж современности, есть куда более опасные...
На выборы по-любому нужно идти. Даже только потому чтоб никаким шоколадным проходимцам, т.юлькам не попал мой голос, гриценка тоже не никогда не долюбливал (поскольку тот приложил руку к тому состоянию армии к-рую получили к 2014 году), бойки-медведчуки даже не рассматриваются. Кто остается? А голосовать-то надо.
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:06
Я його ще можу уявити президентом в мирній країні,при певних обставинах.Якщо підбере команду професіоналів.
Наприклад,умовно,міністром фінансів буде Пинзеник,міністром охорони здоров"я - Богомолець,Головою НБУ - Ющенко і т.д.
Але я його не уявляю,наприклад,на місці Порошенка в 2015 році в Мінську.Коли рішення потрібно приймати самому,а всі проти тебе.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:11
Все буде добре.
Не переймайтесь - він здатний приймати рішення.
Точно не гірше ніж Петро.
І насправді, він не такий дурень, як його персонажі, чи яким він видається на сцені.
Мені так здається.
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:20
Насправді,Гриценко не розвалював армію.Міністр оборони діє в рамках бюджету,який надав йому мінфін.
Для того,щоб всі зрозуміли,приведу нинішню ситуацію.
От міністр оборони Полторак розвалює армію?Можна так сказати?Якщо на 1 лінії оборони не вистачає кадрів,люди тікають,не продовжують контракти,а зарплатня їм підвищується повільними темпами?
Мініст оборони діє в рамках бюджету.Йому дали,умовно,5% ВВП в 2019 році і сказали - от тепер цими грошима і користуйся.І сидить Полторак і думає - куди їх потратити,що важливіше - докупити нових озброєнь,додати на оплату контрактників чи купити побільше боєприпасів,бо три склади з шести взірвались.А грошей на все не вистачає.От він і порахував,що додати контрактникам вийде небагато,бюджету не вистачає.
Така сама ситуація була і у Гриценка - дали певний бюджет,а тоді бюджет армії був не 5%,як зараз,а менше 3%.Сиди і викручуйся в рамках цього бюджету.
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