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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:21

  Alex2007 написав:Не переймайтесь - він здатний приймати рішення.
Точно не гірше ніж Петро.

Скільки людей - стільки і думок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:31

tea

Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню :mrgreen:
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36

  Alex2007 написав:tea
под почти пустые дискуссии "Нато, нато".

Чому ж під "порожні дискусії".Ми близько підійшли до отримання ПДЧ.Залишалось всередині країни,якщо не помиляюсь,отримати 226 від парламенту.А згадайте парламент зразка 2005-2006 років.Тоді найбільшою фракцією була ПР плюс ще були комуністи.Вони ж блокували трибуну і пускали кульки "Ні-НАТО".
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