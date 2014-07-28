Скільки людей - стільки і думок.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 00:21
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:31
tea
Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36
Чому ж під "порожні дискусії".Ми близько підійшли до отримання ПДЧ.Залишалось всередині країни,якщо не помиляюсь,отримати 226 від парламенту.А згадайте парламент зразка 2005-2006 років.Тоді найбільшою фракцією була ПР плюс ще були комуністи.Вони ж блокували трибуну і пускали кульки "Ні-НАТО".
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