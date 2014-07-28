Скільки людей - стільки і думок.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 00:21
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:31
tea
Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36
Чому ж під "порожні дискусії".Ми близько підійшли до отримання ПДЧ.Залишалось всередині країни,якщо не помиляюсь,отримати 226 від парламенту.А згадайте парламент зразка 2005-2006 років.Тоді найбільшою фракцією була ПР плюс ще були комуністи.Вони ж блокували трибуну і пускали кульки "Ні-НАТО".
Додано: Нед 23 гру, 2018 01:24
Чай был такой киноактер Рейган, кот. стал президентом. И вполне справлялся. И, в частности, с военными решениями.
Правда, до президентства он много лет работал в профсоюзе и 2 срока был губернатором не самого маленького штата - Калифорнии.
Отсутствие любого опыта у Володи сильно смущает. Послушаем у Гордона 26-го.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 23 гру, 2018 01:32
Vitl
При курсе 8 было понятно, за счёт чего держат. Были резервы (ЗВР) и их успешно тратили.
За счёт чего держат сейчас абсолютно не ясно.
Выглядит всё совершенно "рыночно". Хотя все мы наблюдаем то, что хорошо описал freese, и удивляемся.
Что Вы называете кратной девальвацией? 2-3-5 раз? В 1998 было в 2 раза, в 2008 на 60%. Не уверен, что сейчас наше экономика в худшем состоянии и девал будет сильнее, чем тогда. Более того, не уверен, что девальвация была бы сильнее, чем тогда, даже в случае дефолта.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 23 гру, 2018 01:42
Возможно, когда-нибудь.
Но пока ещё рано. Так что не в этот раз и не в этот кризис.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 23 гру, 2018 01:54
freeze
+ поставил, за описание ситуации.
Но сомневаюсь в том, что изменение курса будет жёстко связано с выборами. По-моему, влияние выборов на курс сильно преувеличивается (если только не будет чего-то экстраординарного). Кстати, экстраординарным может быть в принципе победа Зеленского, если он начнет ломать дрова.
Если не секрет, какой колледж у вашего сына (специализация)?
Как-то Юля, Ляшко - перемены сомнительные. Разве что " гiрше аби iнше".
Володя, возможно, перемены, но как-то слишком рискованные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 гру, 2018 02:25, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 23 гру, 2018 02:18
lincoln2
Второй транш в мае-июне в принципе возможен. Поднять цену на газ наши можновладци в мае вполне могут - до отопительного сезона ещё далеко, а газ для плит относительно небольшое увеличение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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