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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:21

  Alex2007 написав:Не переймайтесь - він здатний приймати рішення.
Точно не гірше ніж Петро.

Скільки людей - стільки і думок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:31

tea

Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню :mrgreen:
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 00:36

  Alex2007 написав:tea
под почти пустые дискуссии "Нато, нато".

Чому ж під "порожні дискусії".Ми близько підійшли до отримання ПДЧ.Залишалось всередині країни,якщо не помиляюсь,отримати 226 від парламенту.А згадайте парламент зразка 2005-2006 років.Тоді найбільшою фракцією була ПР плюс ще були комуністи.Вони ж блокували трибуну і пускали кульки "Ні-НАТО".
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:24

  tea написав:
.....
Сумно,б*** (с).
Комік йде в президенти у воюючій країні. ...

Чай был такой киноактер Рейган, кот. стал президентом. И вполне справлялся. И, в частности, с военными решениями.
Правда, до президентства он много лет работал в профсоюзе и 2 срока был губернатором не самого маленького штата - Калифорнии.
Отсутствие любого опыта у Володи сильно смущает. Послушаем у Гордона 26-го.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:32

Vitl
При курсе 8 было понятно, за счёт чего держат. Были резервы (ЗВР) и их успешно тратили.
За счёт чего держат сейчас абсолютно не ясно.
Выглядит всё совершенно "рыночно". Хотя все мы наблюдаем то, что хорошо описал freese, и удивляемся.

Что Вы называете кратной девальвацией? 2-3-5 раз? В 1998 было в 2 раза, в 2008 на 60%. Не уверен, что сейчас наше экономика в худшем состоянии и девал будет сильнее, чем тогда. Более того, не уверен, что девальвация была бы сильнее, чем тогда, даже в случае дефолта.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:42

  prodigy написав:....
а я боюсь, что сбудется самый страшный сон и отменят бумажные деньги

Возможно, когда-нибудь.
Но пока ещё рано. Так что не в этот раз и не в этот кризис.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:54

freeze
+ поставил, за описание ситуации.
Но сомневаюсь в том, что изменение курса будет жёстко связано с выборами. По-моему, влияние выборов на курс сильно преувеличивается (если только не будет чего-то экстраординарного). Кстати, экстраординарным может быть в принципе победа Зеленского, если он начнет ломать дрова.

Если не секрет, какой колледж у вашего сына (специализация)?
Как-то Юля, Ляшко - перемены сомнительные. Разве что " гiрше аби iнше". :)
Володя, возможно, перемены, но как-то слишком рискованные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 гру, 2018 02:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 02:18

lincoln2
Второй транш в мае-июне в принципе возможен. Поднять цену на газ наши можновладци в мае вполне могут - до отопительного сезона ещё далеко, а газ для плит относительно небольшое увеличение.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:34

  ЛАД написав:lincoln2
Второй транш в мае-июне в принципе возможен. Поднять цену на газ наши можновладци в мае вполне могут - до отопительного сезона ещё далеко, а газ для плит относительно небольшое увеличение.


могут , но зачем им это...Гройсману и ко..президентские отгремят уже , на тот момент...новое премьерство , это вряд ли ...а парламентская гонка , только в разгаре будет...я так понимаю , Гройсман туда метит...зачем ему себя дискредитировать дальше непопулярными решениями..пусть новая власть уже решает дилему стабильность (кредит МВФ
) VS валютные качели с ускоряющейся инфляцией ( но зато одобрям населения)..
кто б , что не говорил ...а вот с стабилизцией валютного курса - нынешная власть справилась..знал бы прикуп , просидел бы под 20 % в ощаде , последних два года :(
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 10:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всім привіт.
Дивно чути про якісь стратегічні швидкі рішення, які кондитер приймав самостійно. Все якось пригадуються незрозумілі затримки і дзвінки у Вашингтон, тітонці Меркель; "стратегічні пятірки-сімки"; рішення явно пастора, Кучми-Пінчука; пізніше ахметки. А в найвідповідальніший момент, коли непочуті "трактористи-шахтарі-металурги" могли наробити біди, якби не Коломойський з його добробатами (я вже якось натякав, як все було насправді, коли "самогубства" цікавих людей посипалися і вибухи в машинах) де би все було зараз? А Зеленський - людина Валерійовича, не дурний, креативний. Якщо раптом, то все буде ок. Вчора писав про інтервю, знайдіть послухайте.
Щодо світової кризи. Насмілюся нагадати старі свої думки. Як на мене, актуальності вони не втратили
viewtopic.php?p=4024396#p4024396
viewtopic.php?p=3616066#p3616066
Реальна економіка США того року виросла суттєво (враховуючи репатріацію бізнесу і капіталу). Китай не покидає думки догнати і перегнати і для досягнення цих цілей кардинально зменшив податки для бізнесу (якщо слідкуєте). Індія у звітному періоді також набрала хорошого розгону.
ЄС (Німеччина) засохли, але хто ж їм лікар? Домовляться з Вашингтоном – виростуть. Зараз багато залежить від країн АМ. США не давить їх вартістю долара (вартість тіла і обслуговування зовнішнього боргу), більше того, зовсім недавно підставили плече дозволивши використовувати і дистрибувати іранську нафту.
Не такий страшний чорт (криза), як малюють деякі «аналітики». Вони вже не раз помилилися за два останніх роки. Більше того, «синоптики» того ж розливу вже третій рік зиму в Європі, а особливо Україні, пророкують найхолоднішу за 100 років. І також ніяк… Деномінацію можуть провести для перезапуску економіки. Але перечекати, як на мене, краще в доларі ніж в "паперовому золоті".
Ну і щодо запасів газу, по яких хтось щось гадає. Ніхто не враховував, що зими реально тепліші, хімічна промисловість (міндобривні підприємства Фірташа) мертва, транзит а отже і необхідний запас (включаючи технологічний впав)?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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