|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:35
ЛАД написав:
Если не секрет, какой колледж у вашего сына (специализация)?
Как-то Юля, Ляшко - перемены сомнительные. Разве что " гiрше аби iнше".
Володя, возможно, перемены, но как-то слишком рискованные.
Колледж компьютерных технологий.
Кстати, записал себе слова сына в мемориз вчера, спросил его - а чего Зеленский-то.
Ответ, папа, Порошенко - это как дисковый телефон, а Зеленский - это модный гаджет.
Я даже на минутку замолчал и задумался над философским смыслом сказанного.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8912
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2581 раз.
- Подякували: 3557 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 10:56
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2000 раз.
- Подякували: 1296 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 11:06
Alex2007 написав:tea
Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Гриценко был министром меньше двух лет, это не много по времени
"Среди ключевых причин, почему меня тогда сняли с должности, я вижу два вопроса. Первое, это когда сын Ющенко пришел ко мне, как к министру обороны и хотел фактически бесплатно получить несколько гектаров земли бывшего военного городка стоимостью минимум 1 млрд грн. Я отказал. И второе – будучи членом правительства, я заблокировал принятие решения, которое касалось "Больницы будущего", - сказал экс-министр обороны.
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
нищеброд Песикот, cocksucker Перес
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4608
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2000 раз.
- Подякували: 1296 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 11:19
Гончаренко - редкостный кадр. Бывший активнейший член крымской партии с символическим названием Союз, активнейший член Партии регионов, сумевший мастерски переобуться уже в активнейшего члена Блока Порошенко.
Имхо, он уже ведет переговоры с Тимошенко или Зеленским, на предмет стать активнейшим членом их партий.
Кроме того, сильным впечатлением для меня было, когда я видел в парке, как там гулял с женой Гончаренко, а на встречу ему шел его папа б.мэр Костусев. И они прошли мимо друг друга как посторонние люди мимо пустого места даже не кивнув друг другу, не знаю кто там виноват, и кто дурнее, но это вершина маразма, генетически близкие люди не разговаривают между собой 20 лет.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8912
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2581 раз.
- Подякували: 3557 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|