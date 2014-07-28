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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:35
ЛАД написав:
Если не секрет, какой колледж у вашего сына (специализация)?
Как-то Юля, Ляшко - перемены сомнительные. Разве что " гiрше аби iнше".
Володя, возможно, перемены, но как-то слишком рискованные.
Колледж компьютерных технологий.
Кстати, записал себе слова сына в мемориз вчера, спросил его - а чего Зеленский-то.
Ответ, папа, Порошенко - это как дисковый телефон, а Зеленский - это модный гаджет.
Я даже на минутку замолчал и задумался над философским смыслом сказанного.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 10:56
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:06
Alex2007 написав:tea
Щас нас выгонят в лучшем случае на ветку политических дискуссий , в худшем - в баню
Скажу кратко - если б меньше п...дили - сейчас и тогда на все хватало бы, особенно тогда, в мирное время, когда не нужно было закупать танки и снаряжение, а выделялось более серьезные 3% ввп (относительно чем сейчас 3-5%).
Гриценко мог бы , если был бы не при коррумп.делах - трубил бы - грабят, воруют. А так сидел себе тихо и на части потоков. И всё, - армия продолжала разваливаться и, как помнится, под почти пустые дискуссии "Нато, нато".
Гриценко был министром меньше двух лет, это не много по времени
"Среди ключевых причин, почему меня тогда сняли с должности, я вижу два вопроса. Первое, это когда сын Ющенко пришел ко мне, как к министру обороны и хотел фактически бесплатно получить несколько гектаров земли бывшего военного городка стоимостью минимум 1 млрд грн. Я отказал. И второе – будучи членом правительства, я заблокировал принятие решения, которое касалось "Больницы будущего", - сказал экс-министр обороны.
сидоры валютной ветки: нацист Васька,
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Додано: Нед 23 гру, 2018 11:19
Гончаренко - редкостный кадр. Бывший активнейший член крымской партии с символическим названием Союз, активнейший член Партии регионов, сумевший мастерски переобуться уже в активнейшего члена Блока Порошенко.
Имхо, он уже ведет переговоры с Тимошенко или Зеленским, на предмет стать активнейшим членом их партий.
Кроме того, сильным впечатлением для меня было, когда я видел в парке, как там гулял с женой Гончаренко, а на встречу ему шел его папа б.мэр Костусев. И они прошли мимо друг друга как посторонние люди мимо пустого места даже не кивнув друг другу, не знаю кто там виноват, и кто дурнее, но это вершина маразма, генетически близкие люди не разговаривают между собой 20 лет.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:05
Приветствую!
Прочёл предыдущие сообщения за субботу - отличное обсуждение с разных сторон и разными точками зрения!
Днепр опт принимает 27,72, продажа 27,80. В пятницу минимально было 27,50-27,60! Так что prodigy насчёт дна оказался прав - а дно недели или месяца увидим позже)))
Зеленский был в Днепре на этой неделе - неформальные встречи с крупными бизнесменами, в основном с недовольными или ущемляемыми нынешней властью! Думаю, если попадёт во второй тур, то высокая вероятность, что выиграет выборы!
Мировой кризис в комплекте с нашими внутренними проблемами и выборами крепко даст по голове и курсу гривны - я ожидаю период девала с июня 19 по январь 20. Закрою все гривневые инструменты к лету!
Всю гривну от 28,30 и выше вбросил в депо и облиги, а на этой неделе покупал зелёный по 27,67. При таком курсе точка безубыточности очень низко получается - поэтому не рискнул!
Результат покажет время - какие инструменты дадут доход в долларе и какой)))
Курс следующей недели - больше думаю вероятности пойти вверх на нале и остаться на нынешних уровнях или чуть ниже на межбанке! Ведь ни для кого не секрет, что эти два курса могут неслабо отличаться? ))) особенно в нерабочий период, когда банки не смогут своими курсами влиять на нал! Да и некоторые не пойдут со своими серыми откатными миллионами в банк
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Додано: Нед 23 гру, 2018 12:48
tea написав:
Насправді,Гриценко не розвалював армію.Міністр оборони діє в рамках бюджету,який надав йому мінфін.
Для того,щоб всі зрозуміли,приведу нинішню ситуацію.
От міністр оборони Полторак розвалює армію?Можна так сказати?Якщо на 1 лінії оборони не вистачає кадрів,люди тікають,не продовжують контракти,а зарплатня їм підвищується повільними темпами?
По армии. Никогда не верил ни в какие лозунги и всегда с критикой оцениваю любые утверждения, что льются мне в уши. По поводу лозунга с бигбордов, что армия достигла невиданного расцвета благодаря неусыпным трудам рекламодателя.
Кто и по каким критериям констатирует невиданный расцвет, работа армии в наших условиях - это выигрывать бои и освобождать территории. Хотелось бы на бигбордах прочитать факты из этой оперы. Кстати по самому популярному мировому рейтингу, которые тиражируют во всех мировых СМИ, армия Украины там была на седьмом месте в Европе в 2013 году, сейчас на восьмом.
А то на лозунгах всё чудово, а в боевых частях, Чай уже приводил цитаты очевидцев, сильный недобор из-за недофинансирования. Зато говорят, что в военкоматы на должность просто так без блата не устроишься.
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