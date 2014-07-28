Додано: Нед 23 гру, 2018 12:05

Приветствую!

Прочёл предыдущие сообщения за субботу - отличное обсуждение с разных сторон и разными точками зрения!

Днепр опт принимает 27,72, продажа 27,80. В пятницу минимально было 27,50-27,60! Так что prodigy насчёт дна оказался прав - а дно недели или месяца увидим позже)))

Зеленский был в Днепре на этой неделе - неформальные встречи с крупными бизнесменами, в основном с недовольными или ущемляемыми нынешней властью! Думаю, если попадёт во второй тур, то высокая вероятность, что выиграет выборы!

Мировой кризис в комплекте с нашими внутренними проблемами и выборами крепко даст по голове и курсу гривны - я ожидаю период девала с июня 19 по январь 20. Закрою все гривневые инструменты к лету!

Всю гривну от 28,30 и выше вбросил в депо и облиги, а на этой неделе покупал зелёный по 27,67. При таком курсе точка безубыточности очень низко получается - поэтому не рискнул!

Результат покажет время - какие инструменты дадут доход в долларе и какой)))

Курс следующей недели - больше думаю вероятности пойти вверх на нале и остаться на нынешних уровнях или чуть ниже на межбанке! Ведь ни для кого не секрет, что эти два курса могут неслабо отличаться? ))) особенно в нерабочий период, когда банки не смогут своими курсами влиять на нал! Да и некоторые не пойдут со своими серыми откатными миллионами в банк