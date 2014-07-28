ЛАД написав:Если не секрет, какой колледж у вашего сына (специализация)? Как-то Юля, Ляшко - перемены сомнительные. Разве что " гiрше аби iнше". Володя, возможно, перемены, но как-то слишком рискованные.
Колледж компьютерных технологий. Кстати, записал себе слова сына в мемориз вчера, спросил его - а чего Зеленский-то. Ответ, папа, Порошенко - это как дисковый телефон, а Зеленский - это модный гаджет.
Я даже на минутку замолчал и задумался над философским смыслом сказанного.
Стоит заметить, что надёжность дисковых телефонов была выше, а модные гаджеты часто бывают недоработанными. Ничего не имел бы против Зеленского, но ... хоть какого-то опыта в политике (кроме фильма) ему бы не помешало. 10/9/9 пожалуйста, цитируйте аккуратнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
tea написав: ..... Сумно,б*** (с). Комік йде в президенти у воюючій країні. ...
Чай был такой киноактер Рейган, кот. стал президентом. И вполне справлялся. И, в частности, с военными решениями. Правда, до президентства он много лет работал в профсоюзе и 2 срока был губернатором не самого маленького штата - Калифорнии. .
Я ключове у Вас виділив. Нехай Зеленський перед тим як балотуватись на президенти хоча б 2-3 роки пропрацює на керівній посаді.Хоча б завгаром.
сколько он там руководителем 95 кваратала работает лет 15? Хватит наверное?
orest написав:...... На чому, швидше всього, здешевшає грн у січні описав ТУТ детально. І про можливі дії ексгубернатора перед виборами і по курсу теж...
Ссылка "ТУТ" - не рабочая, к сожалению. Попробую поискать, что Вы имели ввиду. За сравнение со Станиславским спасибо. Воспринимать как комплимент? Вы почему-то в последнее время воспринимаете всё несколько болезненно. Какие-то неприятности? запарка на работе? По-моему, тут всегда рады Вашему появлению, никто и никогда даже и не думал о том, чтобы Вам что-то запрещать. Но и Вы как-то помягче реагируйте.
Теперь по сути. 1. Я сегодня нигде не писал "не верю", "не уверен". Писал - сомневаюсь. Но, по-моему, в "сомневаюсь" и "не уверен" ничего страшного нет. Любой ответственный человек, пишущий на такие темы, скажет так же. Думаю, Вы тоже не можете на 100% ручаться за справедливость своих суждений. Иначе Вы здесь не писали бы и не хотели услышать другие мнения. О том, что сегодняшняя ситуация непонятна, пишут многие - и Сибарит, и freeze, и Vitl. 2. Вчера в 12.46 я дал Вам, по-моему, вполне аргументированный ответ. Если он Вам не нравится - Ваше право. Вы считаете главными причинами
вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...
По первым двум я не согласен, но доказать не могу. Насчёт "своих гривен" мне недавно попадалась цифра, что 80% инвесторов в эти евробонды были из США. Мне не верится, что наши инвестировали через США. Вы можете в это верить. Но ни Вы, ни я доказать ничего не сможем. Точно так же ни Вы, ни я не сможем доказать влияние выборов. Поэтому я и писал - "спорить не буду". По росту экспорта я возражал, что Вы почему-то регулярно молчите о росте импорта.
Торговий баланс - співвідношення вартості імпорту експорту за певний відрізок. Але важливо, коли ці оплати реально прийдеться платити (отримувати) є передоплати, відтермінування...
Всё так, но назовите хотя бы один месяц с положительным торгбалансом. Такого не было.
Торговий баланс і платіжний різні речі. Крім офіційного є тіньовий і результат тільки в їх сумі.
Да, разные. Но Вы считаете положительным фактом нормальный платёжный баланс за счёт займов МВФ и евробондов под бешеные проценты? Я - нет. Думаю, Вы тоже. О роли и величине тени ни Вы, ни я ничего конкретного сказать не можем. Официально недавно озвучили цифру снижения тени на 2%. Я писал, что это должно было бы в первую очередь улучшить исполнение бюджета. Но с бюджетом как-то нехорошо. Вы эти слова почему-то не замечаете. 3. Мои возражения по поводу влияния ЗВР на курс Вы просто проигнорировали. 4. На вопрос, чем отличается этот год от предыдущего, когда под НГ курс рос, Вы тоже внимание не обратили. 5. Вы сами себе противоречите:
Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було.
Нал достаточно чётко следовал за межбанком и отсутствие перетеканий это подтверждает. 6. prodigy
До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил) после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи.
Всё так, тем не менее, раньше (даже во время "павосемь" или "папять") в начале января (числа 5-12 - в зависимости от выходных) были самые высокие курсы доллара.
P.s. Писал поздно ночью, но пропал интернет, и пост не отправился. Прошу прощения, если что не так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:lincoln2 Второй транш в мае-июне в принципе возможен. Поднять цену на газ наши можновладци в мае вполне могут - до отопительного сезона ещё далеко, а газ для плит относительно небольшое увеличение.
могут , но зачем им это...Гройсману и ко..президентские отгремят уже , на тот момент...новое премьерство , это вряд ли ...а парламентская гонка , только в разгаре будет...я так понимаю , Гройсман туда метит...зачем ему себя дискредитировать дальше непопулярными решениями..пусть новая власть уже решает дилему стабильность (кредит МВФ ) VS валютные качели с ускоряющейся инфляцией ( но зато одобрям населения).. кто б , что не говорил ...а вот с стабилизцией валютного курса - нынешная власть справилась..знал бы прикуп , просидел бы под 20 % в ощаде , последних два года
1. А если останется старая власть? Отказаться от МВФ будет равно сегодняшнему отказу, а сегодня не рискнули, хотя повышение цен перед выборами ... 2. Пусть даже новая власть. Деньги будут не нужны? Решатся на отказ от займов и дефолт? Сильно сомневаюсь. 3. Насчёт "знал бы прикуп" согласен. Тут Вы бесспорно правы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
могут , но зачем им это...Гройсману и ко..президентские отгремят уже , на тот момент...новое премьерство , это вряд ли ...а парламентская гонка , только в разгаре будет...я так понимаю , Гройсман туда метит...зачем ему себя дискредитировать дальше непопулярными решениями..пусть новая власть уже решает дилему стабильность (кредит МВФ ) VS валютные качели с ускоряющейся инфляцией ( но зато одобрям населения).. кто б , что не говорил ...а вот с стабилизцией валютного курса - нынешная власть справилась..знал бы прикуп , просидел бы под 20 % в ощаде , последних два года
1. А если останется старая власть? Отказаться от МВФ будет равно сегодняшнему отказу, а сегодня не рискнули, хотя повышение цен перед выборами ... 2. Пусть даже новая власть. Деньги будут не нужны? Решатся на отказ от займов и дефолт? Сильно сомневаюсь. 3. Насчёт "знал бы прикуп" согласен. Тут Вы бесспорно правы. [/quote]
Даже,если чудом Прошенко (чего собственно , не исключаю ) пропетляет во втором туре президентских...то на парламентсих ,нынешние союзники БПП +НФ , вряд ли наберет нужный процент для формирования большинства... будет такая экибана , что квестор обзавидовался б...наверняка , во глафффе с Улей...как по мне , то у Гройсмана то , и выбора не было..если б он не повысил цену на газ - не было б транша - следствие рост курса , инфляция , рост цен --- разбор полетов строгим ПАПой ,ратующим за благосостоянием его подопечных и ФСЁ !!! свернули б на него , и с позором уволили б.. ...вот он и выбрал наименьшее , но на мой взгляд , он больше под такое не подпишется ...но я больше ссылаюсь на то , что МВФ будет настаивать на обсуждении договоренностей уже с новым президентом и правительством , а не с "переходным" которое наобещать может с три короба ... Кроме газа ,для получения 2 -го транша , есть еще некоторые условия , гласные или негласные ,я так и не понял..тут подробней , их много , а до мая времени мало для их выполнения ,тем более в предвыборный квартал... https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 99854.html
Востаннє редагувалось lincoln2 в Нед 23 гру, 2018 21:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД Что Вы называете кратной девальвацией? 2-3-5 раз? В 1998 было в 2 раза, в 2008 на 60%. Не уверен, что сейчас наше экономика в худшем состоянии и девал будет сильнее, чем тогда. Более того, не уверен, что девальвация была бы сильнее, чем тогда, даже в случае дефолта.
Экономика здесь ни при чём.Это сказано как теоретический вариант, основанный на возможном валютном дефиците.Причём я написал. что в купе с другими странами.Т е сценарий. при котором пойдёт глобальный отток долларов домой , ну или куда нибудь ещё.Колбаса будет, хлеб тоже. а доллара может не хватать, тогда цена будет взвинчена.Понятно. что в таком сценарии оф курс и рыночный будут сильно разными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.