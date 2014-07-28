Додано: Нед 23 гру, 2018 17:12

orest написав: ......

На чому, швидше всього, здешевшає грн у січні описав ТУТ детально. І про можливі дії ексгубернатора перед виборами і по курсу теж... ......На чому, швидше всього, здешевшає грн у січні описав ТУТ детально. І про можливі дії ексгубернатора перед виборами і по курсу теж...

вибори (стабільність); свою грн конвертують в свої ж долари за мінімальним курсом (писав про це ще в жовтні, після розміщення 2 млрд "євробондів"); ріст офіційного експорту, вихід з тіні...

Торговий баланс - співвідношення вартості імпорту експорту за певний відрізок. Але важливо, коли ці оплати реально прийдеться платити (отримувати) є передоплати, відтермінування...

Торговий баланс і платіжний різні речі. Крім офіційного є тіньовий і результат тільки в їх сумі.

Курси останніх днів на МБ і готівці свідчили про те, що кожен ринок жив своїм життям. Пропозиції вистачало на обидвох і системних «перетікань» не було.

До 31/12 -возможно немного подскочим до 27,90-28,00(на большее нет ни времени не сил)

после длинных праздников (14янв) не факт, что резко в гору...на чем? гривну за 20 дней гуляний потратят, а доход с торговли(ликероводочными)-это мелочи.

Ссылка "ТУТ" - не рабочая, к сожалению.Попробую поискать, что Вы имели ввиду.За сравнение со Станиславским спасибо. Воспринимать как комплимент?Вы почему-то в последнее время воспринимаете всё несколько болезненно. Какие-то неприятности? запарка на работе?По-моему, тут всегда рады Вашему появлению, никто и никогда даже и не думал о том, чтобы Вам что-то запрещать. Но и Вы как-то помягче реагируйте.Теперь по сути.1. Я сегодня нигде не писал "не верю", "не уверен". Писал - сомневаюсь. Но, по-моему, в "сомневаюсь" и "не уверен" ничего страшного нет. Любой ответственный человек, пишущий на такие темы, скажет так же. Думаю, Вы тоже не можете на 100% ручаться за справедливость своих суждений. Иначе Вы здесь не писали бы и не хотели услышать другие мнения.О том, что сегодняшняя ситуация непонятна, пишут многие - и, и, и2. Вчера в 12.46 я дал Вам, по-моему, вполне аргументированный ответ.Если он Вам не нравится - Ваше право.Вы считаете главными причинамиПо первым двум я не согласен, но доказать не могу. Насчёт "своих гривен" мне недавно попадалась цифра, что 80% инвесторов в эти евробонды были из США. Мне не верится, что наши инвестировали через США. Вы можете в это верить. Но ни Вы, ни я доказать ничего не сможем. Точно так же ни Вы, ни я не сможем доказать влияние выборов. Поэтому я и писал - "спорить не буду".По росту экспорта я возражал, что Вы почему-то регулярно молчите о росте импорта.Всё так, но назовите хотя бы один месяц с положительным торгбалансом. Такого не было.Да, разные. Но Вы считаете положительным фактом нормальный платёжный баланс за счёт займов МВФ и евробондов под бешеные проценты? Я - нет. Думаю, Вы тоже.О роли и величине тени ни Вы, ни я ничего конкретного сказать не можем. Официально недавно озвучили цифру снижения тени на 2%. Я писал, что это должно было бы в первую очередь улучшить исполнение бюджета. Но с бюджетом как-то нехорошо. Вы эти слова почему-то не замечаете.3. Мои возражения по поводу влияния ЗВР на курс Вы просто проигнорировали.4. На вопрос, чем отличается этот год от предыдущего, когда под НГ курс рос, Вы тоже внимание не обратили.5. Вы сами себе противоречите:Нал достаточно чётко следовал за межбанком и отсутствие перетеканий это подтверждает.6.Всё так, тем не менее, раньше (даже во время "павосемь" или "папять") в начале января (числа 5-12 - в зависимости от выходных) были самые высокие курсы доллара.P.s. Писал поздно ночью, но пропал интернет, и пост не отправился.Прошу прощения, если что не так.