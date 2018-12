Додано: Нед 23 гру, 2018 21:53

ЛАД написав: 1. А если останется старая власть?

Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.