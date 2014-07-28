Додано: Нед 23 гру, 2018 21:49

orest написав: ......

Не такий страшний чорт (криза), як малюють деякі «аналітики». Вони вже не раз помилилися за два останніх роки. Більше того, «синоптики» того ж розливу вже третій рік зиму в Європі, а особливо Україні, пророкують найхолоднішу за 100 років. І також ніяк… Деномінацію можуть провести для перезапуску економіки. Але перечекати, як на мене, краще в доларі ніж в "паперовому золоті".

Ну і щодо запасів газу, по яких хтось щось гадає. Ніхто не враховував, що зими реально тепліші, хімічна промисловість (міндобривні підприємства Фірташа) мертва, транзит а отже і необхідний запас (включаючи технологічний) впав?

.... ......Не такий страшний чорт (криза), як малюють деякі «аналітики». Вони вже не раз помилилися за два останніх роки. Більше того, «синоптики» того ж розливу вже третій рік зиму в Європі, а особливо Україні, пророкують найхолоднішу за 100 років. І також ніяк… Деномінацію можуть провести для перезапуску економіки. Але перечекати, як на мене, краще в доларі ніж в "паперовому золоті".Ну і щодо запасів газу, по яких хтось щось гадає. Ніхто не враховував, що зими реально тепліші, хімічна промисловість (міндобривні підприємства Фірташа) мертва, транзит а отже і необхідний запас (включаючи технологічний) впав?....

В підземних сховищах газу близько 14,7 млрд куб м.

Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м

Любые аналитики и, тем более, синоптики ошибаются весьма часто.Тем не менее, иногда они и угадывают.Криза может быть разной, но пока что и 1998, и 2008 приводили к резкому падению уровня жизни в Украине (2014 не упоминаю - это особый случай). Страшно это или нет каждый может судить сам.Если синоптики ошиблись 3 раза, нет никакой гарантии, что они ошибутся и в 4-й.Зимы в последние годы, действительно, теплее, и химпром сдох (что само по себе всё же для нас плохо). Но это не значит, что не может быть холодной зимы. На днях встретил цифру, что за прошлую неделю запасы газа в Украине уменьшились на 600 млн. кубов. При этом нельзя сказать, что прошлая неделя была уж очень холодная.За 21.12 запасы уменьшились ещё на 82 млн. кубов. Если отбор будет идти такими темпами, то за 14 недель к концу марта останется 14,7-0,6*14 = 6,3 млрд. кубов. Т.е. в принципе хватает, но под обрез. Но это если не будет действительно сильных холодов, когда отбор газа, естественно, увеличивается.Так что будем надеяться, что синоптики в очередной раз ошибаются.