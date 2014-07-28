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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1214121512161217>
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:49

  orest написав:......
Не такий страшний чорт (криза), як малюють деякі «аналітики». Вони вже не раз помилилися за два останніх роки. Більше того, «синоптики» того ж розливу вже третій рік зиму в Європі, а особливо Україні, пророкують найхолоднішу за 100 років. І також ніяк… Деномінацію можуть провести для перезапуску економіки. Але перечекати, як на мене, краще в доларі ніж в "паперовому золоті".
Ну і щодо запасів газу, по яких хтось щось гадає. Ніхто не враховував, що зими реально тепліші, хімічна промисловість (міндобривні підприємства Фірташа) мертва, транзит а отже і необхідний запас (включаючи технологічний) впав?
....

Любые аналитики и, тем более, синоптики ошибаются весьма часто.
Тем не менее, иногда они и угадывают. :)
Криза может быть разной, но пока что и 1998, и 2008 приводили к резкому падению уровня жизни в Украине (2014 не упоминаю - это особый случай). Страшно это или нет каждый может судить сам.
Если синоптики ошиблись 3 раза, нет никакой гарантии, что они ошибутся и в 4-й.
Зимы в последние годы, действительно, теплее, и химпром сдох (что само по себе всё же для нас плохо). Но это не значит, что не может быть холодной зимы. На днях встретил цифру, что за прошлую неделю запасы газа в Украине уменьшились на 600 млн. кубов. При этом нельзя сказать, что прошлая неделя была уж очень холодная.
В підземних сховищах газу близько 14,7 млрд куб м.
Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м

https://www.facebook.com/NaftogazUA/photos/a.822943011118819/2060679127345195/?type=3&theater
За 21.12 запасы уменьшились ещё на 82 млн. кубов. Если отбор будет идти такими темпами, то за 14 недель к концу марта останется 14,7-0,6*14 = 6,3 млрд. кубов. Т.е. в принципе хватает, но под обрез. Но это если не будет действительно сильных холодов, когда отбор газа, естественно, увеличивается.
Так что будем надеяться, что синоптики в очередной раз ошибаются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:53

  freeze написав:.....
По армии. Никогда не верил ни в какие лозунги и всегда с критикой оцениваю любые утверждения, что льются мне в уши. По поводу лозунга с бигбордов, что армия достигла невиданного расцвета благодаря неусыпным трудам рекламодателя.
Кто и по каким критериям констатирует невиданный расцвет, работа армии в наших условиях - это выигрывать бои и освобождать территории. Хотелось бы на бигбордах прочитать факты из этой оперы. ....

В лозунги тоже не верю, с критериями согласен, но, честно говоря, "прочитать факты из этой оперы" не хотелось бы. Результаты таких "проверок" могут быть грустными.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:53

  ЛАД написав:1. А если останется старая власть?

Здесь уже к месту вспомнить зачерствелые и плутоватые высказывания тетушки Мэги, "советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения" и другое с возможным следствием первого "We have no diplomatic releatons with California", которые при соблюдении текущего вектора могут стать весьма актуальны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:16

Считал и считаю , что часто (если не всегда ) президент ограничен своими действиями в силу "советов, просьб , договорняков" тех , кто влаживался в него и организовывал его президентскую компанию ...это те , кто хочет отбить свои вложения ...
и чем меньше ,таких людей , тем лучше... тоесть голосуя за короля , нужно помнить о его свите... Гриценко , как по мне , выглядит предпочтительней Зеленского ...ну то таке...

нет ссылки под рукой , но где-то читал, что с января 2019 года ,стоимость транзита газа будет снижена вдвое... это от того что Стокгольм присудил , или от стандртных цен - непонятно.. сейчас ,как то молчат про цену на газ по которой закупали ( под кредитные ли деньги ЕБРР или за свои ) , сколько транзита в 2018 и по какой цене , и компенсацию Газпромом...все затихло...то каждый инет ресурс кричал ,сколько мы у братьев словаков или поляков купили и по чём...видно все терь в Газпроме брали..зрада :)
Востаннє редагувалось lincoln2 в Нед 23 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:18

  tea написав:
  ol_zy написав:
  tea написав:Я ключове у Вас виділив.
Нехай Зеленський перед тим як балотуватись на президенти хоча б 2-3 роки пропрацює на керівній посаді.Хоча б завгаром. :mrgreen:

сколько он там руководителем 95 кваратала работает лет 15? Хватит наверное?

Шварценеггер керував цілим штатом.
Гройсман керував великим обласним центром.
Садовий керує містом-мільйонником і львів"яни його переобирають.
Нехай почне хоча б завгаром,десь у Червоненка.

Какой областью или гаражом заведовал Порошенко, что вы за него так одно место рвете?
Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...
вы просили:
Нехай Зеленський перед тим як балотуватись на президенти хоча б 2-3 роки пропрацює на керівній посаді

получили - 15 лет.
ol_zy
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[quote="4535333:lincoln2"
нет ссылки под рукой , но где-то читал, что с января 2019 года ,стоимость транзита газа будет снижена вдвое... это от того что Стокгольм присудил , или от стандртных цен - непонятно.. [/quote]
В 2019 році закінчується газовий контракт з Росією.Зараз Росія добудує ПП2 і вже не буде залежати від української труби.
В нас є два виходи.
1.Продати комусь цю трубу,але бажаючих в Європі немає.Від слова "взагалі".Тому що всьому свій час.Був час,коли європейцям була цікава наша труба разом зі сховищами.А ми тоді не змогли "скласти ціни".
2.Знизити ціну на транзит вдвічі чи втричі,щоб переконати європейських отримувачів газу,що їм дешевше обійдеться газ через нашу трубу,а не через ПП чи ПП2.А європейські споживачі зроблять підрахуй і якщо вигідніше через нашу трубу,будуть вести переговори з Росією,щоб постачала газ через Україну.
Це Україна була ініціатором зниження транзиту.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:24

  ol_zy написав:
  tea написав:Шварценеггер керував цілим штатом.
Гройсман керував великим обласним центром.
Садовий керує містом-мільйонником і львів"яни його переобирають.
Нехай почне хоча б завгаром,десь у Червоненка.

Какой областью или гаражом заведовал Порошенко, что вы за него так одно место рвете?
Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...
вы просили:
Нехай Зеленський перед тим як балотуватись на президенти хоча б 2-3 роки пропрацює на керівній посаді

получили - 15 лет.

Я ніяким чином не рву попу за когось.Якщо Ви згадали Порошенка,то він був Головою наглядової ради НБУ,міністром зовнішніх справ,секретарем РНБО,віце-прем"єром в уряді Яника по євроінтеграції.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:30

  ol_zy написав:
Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...

Думаю,що Садового підставили зі сміттям.Але то таке.
Садовий був мером до Порошенка і залишиться мером після Порошенка.
Львів"яни його оберуть.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:37

  tea написав:
  ol_zy написав:
  tea написав:Шварценеггер керував цілим штатом.
Гройсман керував великим обласним центром.
Садовий керує містом-мільйонником і львів"яни його переобирають.
Нехай почне хоча б завгаром,десь у Червоненка.

Какой областью или гаражом заведовал Порошенко, что вы за него так одно место рвете?
Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...
вы просили:
Нехай Зеленський перед тим як балотуватись на президенти хоча б 2-3 роки пропрацює на керівній посаді

получили - 15 лет.

Я ніяким чином не рву попу за когось.Якщо Ви згадали Порошенка,то він був Головою наглядової ради НБУ,міністром зовнішніх справ,секретарем РНБО,віце-прем"єром в уряді Яника по євроінтеграції.

т.е. человек не управлял областью, не был завгаром, но смог стать президентом? управляет правда так себе (как по мне) ниже чем посредственно, но могло быть и хуже. я лично за то, чтобы появилось что-то новое, может хоть немного всколыхнет это болото в которое нас затягивает и затягивает, года приходят одни и те же с уже устоявшимися взглядами, схемами и продолжат все тоже, но с лозунгами мы поборем, мы изменим, да у нас реформы полным ходом. Это как мы уберем 55 налогов - их правда никто и не платил или вообще единицы. А на самом дел как была трясина, так и осталась, только газ взвинтили, а субсидии срезали.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:44

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Востаннє редагувалось ruvex в Нед 23 гру, 2018 23:48, всього редагувалось 2 разів.
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