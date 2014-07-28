Додано: Нед 23 гру, 2018 22:44

tea написав: ol_zy написав:

Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...

Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...

Думаю,що Садового підставили зі сміттям.Але то таке.

Садовий був мером до Порошенка і залишиться мером після Порошенка.

Львів"яни його оберуть. Думаю,що Садового підставили зі сміттям.Але то таке.Садовий був мером до Порошенка і залишиться мером після Порошенка.Львів"яни його оберуть.

С таким же успехом его могут подставить и в других вопросах - это означает, что недосмотрел, позволил подставить, а должен был предусмотреть и иметь 5-10 запасных или обходных вариантов, чтобы быстро или мгновенно отреагировать и решить вопрос. Ситуация у нас такая, что иначе нельзя.У нас есть области где жители выбирают, а местные депутаты снимают и вместо мэра сидит секретарь и рулит под себя и своих до очередных выборов и никого из жителей не спрашивают... а внеочередные выборы может назначить только рада, а там против и по такой схеме уже не первый раз мэров скидывают...