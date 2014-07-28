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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1214121512161217
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:44

  tea написав:
  ol_zy написав:
Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...

Думаю,що Садового підставили зі сміттям.Але то таке.
Садовий був мером до Порошенка і залишиться мером після Порошенка.
Львів"яни його оберуть.

С таким же успехом его могут подставить и в других вопросах - это означает, что недосмотрел, позволил подставить, а должен был предусмотреть и иметь 5-10 запасных или обходных вариантов, чтобы быстро или мгновенно отреагировать и решить вопрос. Ситуация у нас такая, что иначе нельзя.
У нас есть области где жители выбирают, а местные депутаты снимают и вместо мэра сидит секретарь и рулит под себя и своих до очередных выборов и никого из жителей не спрашивают... а внеочередные выборы может назначить только рада, а там против и по такой схеме уже не первый раз мэров скидывают...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:53

  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:Я не говорю что 26 будет, но вылететь на 28+ - сложно представлятся в янв.феврале, впроть до лета. Насколько помнится, февраль - очередная либерализация, против гривни, но НБУ как бы будет приглядывать и на сильные меры ослабления не решатся; да и "укрепительный" тренд переломить будет непросто.
Короче, думаю девал нужно будет ждать к лету, и во многом благодаря мировым проблемам дошедшим к нам. А также отсутствию новых доз от мвф (согласен с lincoln - в период междувластья вероятность траншей очень мала)

Чому ж влітку? Там виплати по держборгу як сніжний ком.
"Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы."
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 91528.html

Виплати по держборгу:
"в январе-марте 2019 года предстоит выплатить 58,93 млрд грн по внутреннему долгу, в том числе 46,71 млрд грн в счет погашения, а также 53,59 млрд грн – по внешнему, в том числе - 34,59 млрд грн в счет погашения.
Затем, с каждым кварталом сумма расходов по госдолгу будет сокращаться: во II кв. - 109,68 млрд грн (47,67 млрд грн по внешнему), в III кв. - 84,77 млрд грн (56,46 млрд грн по внешнему) и в IV кв. – 50 млрд грн (7,67 млрд грн по внешнему)."
https://interfax.com.ua/news/economic/535680.html
Тобто, виплати по зовнішнім боргам у 2019році:
1-й квартал 1,91млрд $ (53,59 млрд грн)
2-й квартал 1,70млрд $ (47,67 млрд грн)
3-й квартал 2,02млрд $ (56,46 млрд грн)
4-й квартал 0,27млрд $ (7,67 млрд грн)

Ну понятно, що можуть наперепозичати під 11-12% річних у валюті, їм то що:
до виборів би ніч простояти та день протриматись... А там... гори воно все смолоскипним вогнем.


Ну от якраз те що нам понадавали мвфи (1.4), єс (0.5), держгарантії (0,7-1)- якраз повністю вистачить на борги першого кварталу, та ще частково на другий.
Ще, у другому кварталі, точніше в його першій половині як ніяк на валютний ринок буде впливати конвертування аграріями грошей на посівну, щось там іще, не пам_ятаю точно, якійсь єкспорт здається від металістів - коротше, те що в останні роки у квітні йшло на користь гривні. Тому весною буде бовтання у ширинці (саме вниз навряд)
І якраз до травня-початку літа буде накопичена сукупність бичих факторів для запуску ракети. :arrow: Коли наступний транш стане наш - теж невідомо.
Тому резерви неминуче почнуть танути (нижче показників цієї осені) і літо навряд буде спокійним на валютному ринку. :shock: - але, заради правди, так далеко заглядати поки ще зарано.

ОБНОВЛ. Єдине, що ще може бути, вже згадувалось,- пані Юля, якщо стане Гарантом, може піти на популістичний крок та почати пускати курс нижче всіх рівнів підтримки :mrgreen: - "я обіцяла, любі мої". Але дограється і пружина вистрілить ще сильніше :shock: . Ймовірно.
Alex2007
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