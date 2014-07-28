Додано: Пон 24 гру, 2018 02:26

Экономика здесь ни при чём.Это сказано как теоретический вариант, основанный на возможном валютном дефиците.Причём я написал. что вкупе с другими странами.Т е сценарий. при котором пойдёт глобальный отток долларов домой , ну или куда нибудь ещё.Колбаса будет, хлеб тоже. а доллара может не хватать, тогда цена будет взвинчена.Понятно. что в таком сценарии оф курс и рыночный будут сильно разными.

1. Если Порошенко победит на президентских, то с парламентскими будет заметно проще.2. По МВФ можно прочитать здесь -Там "Лист про наміри" и 2 Меморандума. Не ручаюсь, насколько они совпадают с окончательным текстом, но, думаю, как минимум, весьма близки. Ничего особо сложного там нет. Самое сложное, на мой взгляд, как раз цены на газ и приватизация. Со всем остальным проблем быть не должно, если только не разгул предвыборного популизма.3. Если МВФ договорился сейчас, то в мае с новым президентом, думаю, договорятся.Я так и понял. Но от силы/слабости экономики зависит степень девальвации при прочих равных условиях. При этом оф. и рыночный курсы не обязательно должны отличаться. Например, в 1998, насколько помню, такого не было.Колбаса и хлеб будут, но не хватать может не только долларов, но и гривень у пересичных на покупку тех самых колбасы и хлеба.