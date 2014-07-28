ol_zy написав: Садовой толком с мусором во Львове не может справиться, а тут целая страна...
Думаю,що Садового підставили зі сміттям.Але то таке. Садовий був мером до Порошенка і залишиться мером після Порошенка. Львів"яни його оберуть.
С таким же успехом его могут подставить и в других вопросах - это означает, что недосмотрел, позволил подставить, а должен был предусмотреть и иметь 5-10 запасных или обходных вариантов, чтобы быстро или мгновенно отреагировать и решить вопрос. Ситуация у нас такая, что иначе нельзя. У нас есть области где жители выбирают, а местные депутаты снимают и вместо мэра сидит секретарь и рулит под себя и своих до очередных выборов и никого из жителей не спрашивают... а внеочередные выборы может назначить только рада, а там против и по такой схеме уже не первый раз мэров скидывают...
Alex2007 написав:Я не говорю что 26 будет, но вылететь на 28+ - сложно представлятся в янв.феврале, впроть до лета. Насколько помнится, февраль - очередная либерализация, против гривни, но НБУ как бы будет приглядывать и на сильные меры ослабления не решатся; да и "укрепительный" тренд переломить будет непросто. Короче, думаю девал нужно будет ждать к лету, и во многом благодаря мировым проблемам дошедшим к нам. А также отсутствию новых доз от мвф (согласен с lincoln - в период междувластья вероятность траншей очень мала)
Чому ж влітку? Там виплати по держборгу як сніжний ком. "Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы." https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 91528.html
Виплати по держборгу: "в январе-марте 2019 года предстоит выплатить 58,93 млрд грн по внутреннему долгу, в том числе 46,71 млрд грн в счет погашения, а также 53,59 млрд грн – по внешнему, в том числе - 34,59 млрд грн в счет погашения. Затем, с каждым кварталом сумма расходов по госдолгу будет сокращаться: во II кв. - 109,68 млрд грн (47,67 млрд грн по внешнему), в III кв. - 84,77 млрд грн (56,46 млрд грн по внешнему) и в IV кв. – 50 млрд грн (7,67 млрд грн по внешнему)." https://interfax.com.ua/news/economic/535680.html Тобто, виплати по зовнішнім боргам у 2019році: 1-й квартал 1,91млрд $ (53,59 млрд грн) 2-й квартал 1,70млрд $ (47,67 млрд грн) 3-й квартал 2,02млрд $ (56,46 млрд грн) 4-й квартал 0,27млрд $ (7,67 млрд грн)
Ну понятно, що можуть наперепозичати під 11-12% річних у валюті, їм то що: до виборів би ніч простояти та день протриматись... А там... гори воно все смолоскипним вогнем.
Ну от якраз те що нам понадавали мвфи (1.4), єс (0.5), держгарантії (0,7-1)- якраз повністю вистачить на борги першого кварталу, та ще частково на другий. Ще, у другому кварталі, точніше в його першій половині як ніяк на валютний ринок буде впливати конвертування аграріями грошей на посівну, щось там іще, не пам_ятаю точно, якійсь єкспорт здається від металістів - коротше, те що в останні роки у квітні йшло на користь гривні. Тому весною буде бовтання у ширинці (саме вниз навряд) І якраз до травня-початку літа буде накопичена сукупність бичих факторів для запуску ракети. Коли наступний транш стане наш - теж невідомо. Тому резерви неминуче почнуть танути (нижче показників цієї осені) і літо навряд буде спокійним на валютному ринку. - але, заради правди, так далеко заглядати поки ще зарано.
ОБНОВЛ. Єдине, що ще може бути, вже згадувалось,- пані Юля, якщо стане Гарантом, може піти на популістичний крок та почати пускати курс нижче всіх рівнів підтримки - "я обіцяла, любі мої". Але дограється і пружина вистрілить ще сильніше . Ймовірно.
lincoln2 1. Если Порошенко победит на президентских, то с парламентскими будет заметно проще. 2. По МВФ можно прочитать здесь - https://www.rbc.ua/rus/news/mvf-obyazal-ukrainu-razdelit-gfs-nalogovuyu-1545294147.html Там "Лист про наміри" и 2 Меморандума. Не ручаюсь, насколько они совпадают с окончательным текстом, но, думаю, как минимум, весьма близки. Ничего особо сложного там нет. Самое сложное, на мой взгляд, как раз цены на газ и приватизация. Со всем остальным проблем быть не должно, если только не разгул предвыборного популизма. 3. Если МВФ договорился сейчас, то в мае с новым президентом, думаю, договорятся.
Vitl
Экономика здесь ни при чём.Это сказано как теоретический вариант, основанный на возможном валютном дефиците.Причём я написал. что вкупе с другими странами.Т е сценарий. при котором пойдёт глобальный отток долларов домой , ну или куда нибудь ещё.Колбаса будет, хлеб тоже. а доллара может не хватать, тогда цена будет взвинчена.Понятно. что в таком сценарии оф курс и рыночный будут сильно разными.
Я так и понял. Но от силы/слабости экономики зависит степень девальвации при прочих равных условиях. При этом оф. и рыночный курсы не обязательно должны отличаться. Например, в 1998, насколько помню, такого не было. Колбаса и хлеб будут, но не хватать может не только долларов, но и гривень у пересичных на покупку тех самых колбасы и хлеба.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
[quote="4535082:ЛАД"] Доброго дня! Хоча я й не Орест, але хотів би дати відповідь на одне з Ваших запитань: "4. На вопрос, чем отличается этот год от предыдущего, когда под НГ курс рос, Вы тоже внимание не обратили." Подивіться на залишок ЄКР у цьому і минулому році і все стане ясно - "кормова база" значно зменшилася. Далі розвивати тему не буду, так як за це всім Вам відомий персонаж чомусь нещадно банить без пояснень.
tea написав: В 2019 році закінчується газовий контракт з Росією.Зараз Росія добудує ПП2 і вже не буде залежати від української труби. В нас є два виходи. 1.Продати комусь цю трубу,але бажаючих в Європі немає.Від слова "взагалі".Тому що всьому свій час.Був час,коли європейцям була цікава наша труба разом зі сховищами.А ми тоді не змогли "скласти ціни". 2.Знизити ціну на транзит вдвічі чи втричі,щоб переконати європейських отримувачів газу,що їм дешевше обійдеться газ через нашу трубу,а не через ПП чи ПП2.А європейські споживачі зроблять підрахуй і якщо вигідніше через нашу трубу,будуть вести переговори з Росією,щоб постачала газ через Україну. Це Україна була ініціатором зниження транзиту.
так и я о том , что это минус 1-2 ярда долларов в торг. баланс и без того ухудшающийся с каждым годом после стабилизации на уровнях 25-29 грн за доллар ... пока факторов ( кроме девальвации ) позволяющих выровнять баланс не наблюдается...заробитчаны , металурги ,с/х вряд ли выдадут больше в 2019-2020 г...возможно что-то выжмем из РУ , но и 3 ярда долга ,тож висят пока в воздухе аппеляционном.. молчат все , возможно дойдет до взаимозачёта...
при каком курсе и какой ставке нерезы появятся в наших краях для входя в ОВГЗ ? думаю 32-35 грн и ставкам 22% +... это кстати может быть структурным маячком частичного (20-30 % ) !!! выхода в грн.
lincoln2 написав:при каком курсе и какой ставке нерезы появятся в наших краях для входя в ОВГЗ ? думаю 32-35 грн и ставкам 22% +... это кстати может быть структурным маячком частичного (20-30 % ) !!! выхода в грн.
будемо сприймати це за Ваш прогноз. Я думаю,що нерезиденти з"являться вже в січні,курс буде 28.ХХ і ставки 20-21%
lincoln2 написав:...... нет ссылки под рукой , но где-то читал, что с января 2019 года ,стоимость транзита газа будет снижена вдвое... это от того что Стокгольм присудил , или от стандртных цен - непонятно.. сейчас ,как то молчат про цену на газ по которой закупали ( под кредитные ли деньги ЕБРР или за свои ) , сколько транзита в 2018 и по какой цене , и компенсацию Газпромом...все затихло...то каждый инет ресурс кричал ,сколько мы у братьев словаков или поляков купили и по чём...видно все терь в Газпроме брали..зрада
Стоимость транзита подняли где-то с год назад (точно не помню) раза в 2, РФ, вроде не признала и не платила, теперь в 2 раза опустили, т.е. вернулись к старой цене. У "братьев" берём по-прежнему. Но, насколько понял, контракта с ними нет, берём по спотовым ценам. В результате иногда выходит дёшево, но иногда ... В октябре или ноябре мы, вроде бы, покупали по рекордной цене около 400 долл. или чуть выше. Так что ... "братья", но денежки врозь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
lincoln2 написав:при каком курсе и какой ставке нерезы появятся в наших краях для входя в ОВГЗ ? думаю 32-35 грн и ставкам 22% +... это кстати может быть структурным маячком частичного (20-30 % ) !!! выхода в грн.
будемо сприймати це за Ваш прогноз. Я думаю,що нерезиденти з"являться вже в січні,курс буде 28.ХХ і ставки 20-21%
з якою ціллю ? минулою зимою ,ціль була зрозуміла , видно й гарантії виходу , по адекватному курсу , теж могли бути.. а тут хто прогарантує вихід по 28 + ..Уля ? ..думаю будуть чекати до більш зрозумілого прогнозу майбутнього країни ...