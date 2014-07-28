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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1215121612171218
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:13

  lincoln2 написав:
  tea написав:будемо сприймати це за Ваш прогноз.
Я думаю,що нерезиденти з"являться вже в січні,курс буде 28.ХХ і ставки 20-21%


з якою ціллю ? минулою зимою ,ціль була зрозуміла , видно й гарантії виходу , по адекватному курсу , теж могли бути..
а тут хто прогарантує вихід по 28 + ..Уля ? :) ..думаю будуть чекати до більш зрозумілого прогнозу майбутнього країни ...

Я думаю,що нерезиденти будуть входити в гривні в 3 і 6 місячні облігації.
Курс прогарантує уряд Гройсмана,який працюватиме до парламентських виборів.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:13

Так череда праздников приближается, чуть оставим валютные споры и политические баталии.
По напиткам, отчет за последние 10 дней, проделана большая работа, может быть кому-то будет полезно для встречи НГ. Выкладываю только итоговые оценки, подробное описание и фото опускаем для краткости, все оценки субъективны, но плюс-минус близки к истине. Все локации одесские. Данные приведены в порядке ухудшения оценок, шкала 10-бальная:

Campari - с апельсиновым соком - 10 многие забыли об этом аперитиве, великолепно
крафтовое пиво Классический чешский пильзнер - корчма Качка - 9
Каберне Князя Трубецкого - 8.5 очень хорошо для вина, жене очень понравилось
12 трав Наливки из Львова 50 гр - 8.5 очень, но немного, крепкое
Limonchello - автор неизвестен - фестиваль вина Парк Шевченко - 8
Мерло - разливное фирменный бар Французский бульвар - 8 эта бочка неплоха была
Крушовице светлое баночное Радомышль - 8 классика жанра
Шардоне - разливное бар Французский бульвар - 7.5 легонькое, летом будет отлично
Шабо Саперави 2017 - 6.5 тяжеловато
Розовое - купаж из трех - бар Франц.бульвар - 6.5 раньше было лучше
Водка Хлебный Дар Медово-имбирная - 6 высший бал для водки у меня и есть 6
Пиво Pabst Blue Ribbon Радомышль - 6 при изготовлении кукурузная мука используется
Красное Badissa Bardolini Венеция - 5,5 ничем не запомнилось, цена акционная низкая
Мускат - разливное - бар Фран.бульвар - 5 просто не очень люблю мускаты
Глинтвейн - фестиваль вина парк Шевченко - 5 сахара кидают, аж зубы сводит, зачем столько сахара, в принципе глинтвейн отличный напиток после мороза
freeze
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