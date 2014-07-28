Додано: Пон 24 гру, 2018 11:13

Так череда праздников приближается, чуть оставим валютные споры и политические баталии.

По напиткам, отчет за последние 10 дней, проделана большая работа, может быть кому-то будет полезно для встречи НГ. Выкладываю только итоговые оценки, подробное описание и фото опускаем для краткости, все оценки субъективны, но плюс-минус близки к истине. Все локации одесские. Данные приведены в порядке ухудшения оценок, шкала 10-бальная:



Campari - с апельсиновым соком - 10 многие забыли об этом аперитиве, великолепно

крафтовое пиво Классический чешский пильзнер - корчма Качка - 9

Каберне Князя Трубецкого - 8.5 очень хорошо для вина, жене очень понравилось

12 трав Наливки из Львова 50 гр - 8.5 очень, но немного, крепкое

Limonchello - автор неизвестен - фестиваль вина Парк Шевченко - 8

Мерло - разливное фирменный бар Французский бульвар - 8 эта бочка неплоха была

Крушовице светлое баночное Радомышль - 8 классика жанра

Шардоне - разливное бар Французский бульвар - 7.5 легонькое, летом будет отлично

Шабо Саперави 2017 - 6.5 тяжеловато

Розовое - купаж из трех - бар Франц.бульвар - 6.5 раньше было лучше

Водка Хлебный Дар Медово-имбирная - 6 высший бал для водки у меня и есть 6

Пиво Pabst Blue Ribbon Радомышль - 6 при изготовлении кукурузная мука используется

Красное Badissa Bardolini Венеция - 5,5 ничем не запомнилось, цена акционная низкая

Мускат - разливное - бар Фран.бульвар - 5 просто не очень люблю мускаты

Глинтвейн - фестиваль вина парк Шевченко - 5 сахара кидают, аж зубы сводит, зачем столько сахара, в принципе глинтвейн отличный напиток после мороза