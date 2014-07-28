tea написав:будемо сприймати це за Ваш прогноз. Я думаю,що нерезиденти з"являться вже в січні,курс буде 28.ХХ і ставки 20-21%
з якою ціллю ? минулою зимою ,ціль була зрозуміла , видно й гарантії виходу , по адекватному курсу , теж могли бути.. а тут хто прогарантує вихід по 28 + ..Уля ? ..думаю будуть чекати до більш зрозумілого прогнозу майбутнього країни ...
Я думаю,що нерезиденти будуть входити в гривні в 3 і 6 місячні облігації. Курс прогарантує уряд Гройсмана,який працюватиме до парламентських виборів.
Так череда праздников приближается, чуть оставим валютные споры и политические баталии. По напиткам, отчет за последние 10 дней, проделана большая работа, может быть кому-то будет полезно для встречи НГ. Выкладываю только итоговые оценки, подробное описание и фото опускаем для краткости, все оценки субъективны, но плюс-минус близки к истине. Все локации одесские. Данные приведены в порядке ухудшения оценок, шкала 10-бальная:
Campari - с апельсиновым соком - 10 многие забыли об этом аперитиве, великолепно крафтовое пиво Классический чешский пильзнер - корчма Качка - 9 Каберне Князя Трубецкого - 8.5 очень хорошо для вина, жене очень понравилось 12 трав Наливки из Львова 50 гр - 8.5 очень, но немного, крепкое Limonchello - автор неизвестен - фестиваль вина Парк Шевченко - 8 Мерло - разливное фирменный бар Французский бульвар - 8 эта бочка неплоха была Крушовице светлое баночное Радомышль - 8 классика жанра Шардоне - разливное бар Французский бульвар - 7.5 легонькое, летом будет отлично Шабо Саперави 2017 - 6.5 тяжеловато Розовое - купаж из трех - бар Франц.бульвар - 6.5 раньше было лучше Водка Хлебный Дар Медово-имбирная - 6 высший бал для водки у меня и есть 6 Пиво Pabst Blue Ribbon Радомышль - 6 при изготовлении кукурузная мука используется Красное Badissa Bardolini Венеция - 5,5 ничем не запомнилось, цена акционная низкая Мускат - разливное - бар Фран.бульвар - 5 просто не очень люблю мускаты Глинтвейн - фестиваль вина парк Шевченко - 5 сахара кидают, аж зубы сводит, зачем столько сахара, в принципе глинтвейн отличный напиток после мороза
freeze написав:Каберне Князя Трубецкого - 8.5 очень хорошо для вина, жене очень понравилось
Голова після нього дуже болить. Напевно з сіркою значно переборщили. Після решти інших українських і молдавських вин, які пив, голова не боліла.
Может циклон был, погода, так совпало? Или больше двух бокалов? Трубецких давно употребляем, всё норма, хороший гармоничный аромат, имхо, не сравним с масс-сегментом до 100 грн. Как отзывы по Колонисту, в плане у меня, не знаю с чего начать?
freeze написав: Может циклон был, погода, так совпало? Или больше двух бокалов? Трубецких давно употребляем, всё норма, хороший гармоничный аромат, имхо, не сравним с масс-сегментом до 100 грн. Как отзывы по Колонисту, в плане у меня, не знаю с чего начать?
Це було червоне сухе вино, не з самих дешевих, десь до 170-200грн (влітку пили). Голова боліла у трьох людей. Брали дві пляшки, каберне і мерло здається. Одну розпили, боліла голова. Друга пляшка досі стоїть в барі, навіть немає бажання її відкривати. Колоніст не пробував.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Пон 24 гру, 2018 12:29, всього редагувалось 4 разів.
L написав:............ Подивіться на залишок ЄКР у цьому і минулому році і все стане ясно - "кормова база" значно зменшилася. Далі розвивати тему не буду, так як за це всім Вам відомий персонаж чомусь нещадно банить без пояснень.
17 205 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.12.2018
https://www.treasury.gov.ua/ua Согласен, заметно меньше, чем обычно, но и не так уж мало, тем более в декабре могли и увеличить. Например, возврат НДС за 11 мес. 121 609,0 млн. грн, т.е. примерно 11 млрд. в месяц. На 22.12 - 124 880,4 млн. грн, т.е. в декабре пока что вернули всего 3,28 млрд. Если в оставшиеся дни вбросят до среднего около 8 млрд., будет существенно. За що "банить без пояснень" не врубился.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
tea написав:будемо сприймати це за Ваш прогноз. Я думаю,що нерезиденти з"являться вже в січні,курс буде 28.ХХ і ставки 20-21%
з якою ціллю ? минулою зимою ,ціль була зрозуміла , видно й гарантії виходу , по адекватному курсу , теж могли бути.. а тут хто прогарантує вихід по 28 + ..Уля ? ..думаю будуть чекати до більш зрозумілого прогнозу майбутнього країни ...
Я думаю,що нерезиденти будуть входити в гривні в 3 і 6 місячні облігації. Курс прогарантує уряд Гройсмана,який працюватиме до парламентських виборів.
не исключаю ,любых вариантов... но , все ж думаю иначе ... от 3 месячных гешефт невелик (срок маловат для грн ОВГЗ,для накопления более-менее значимых процентов )..при том что на этот промежутке вероятность СЕРЬЕЗНОГО ( как в этом году ) сползания курса , ниже точки входа ,маловероятна ... 6 мес. - уже рискованей , к этому сроку будем иметь нового гаранта..и если это будет не ПАП, то возможны варианты с главой НБУ на момент выхода...при неблагоприятном сценарии событий , возможны ручные ограничения по выводу СКВ из страны..
все ИМХО ,не более того..мы все видели ,какие возможности манипуляций курсом есть..но пружина, она ж ведь не может все время сжиматься...и это мы тож проходили , и не раз..
freeze Спасибо за обзор! К сож., Радомышль в Харькове почему-то исчезло, мне нравилось. Пью сейчас редко, поэтому мало что могу посоветовать. Из последнего нравится ром Captain Morgan Black Spiced и Original Spiced Gold. Первый для употребления в чистом виде (на мой взгляд), второй можно в чистом, можно в коктейлях или в смеси с соком - более нежный, фруктовый, как десерт. Бурбон Wild Turkey. Хочу заметить, Wild Turkey 81 (сейчас пошли новые этикетки без 81, до 8 лет выдержки) крепость 40,5 град. - не понравился, не стОит своих денег. Понравился Wild Turkey 101, хотя крепость выше - 50.5% (выдержка тоже до 8 лет). Есть более выдержанные - не пробовал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.