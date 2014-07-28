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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:20

ЛАД

Ого, да Вы гурман )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

вставлю и свои пять копеек :)
Глен грант виски бюджетный односолодовый ,белая этикетка ..в Новусе ща 400 грн за 0.7 аХция ..как по мне демократичная цена ,для подобия односолодового виски .. эт так ,на любителя ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:25

freeze

Ничего страшного, если мы не сходимся во взглядах...на спиртное.У меня очень противоположная т з.Все прикрасы о спиртном - это обман и заблуждение.оно по определению не может быть не вкусным не полезным.И не помогает ни в чём и никогда.Человек сам всё себе внушает.Ну и многотысячелетняя история бухла подкрепляет тягу к нему.Это зависимость, кабала.Никого не хочу оскорбить, но пьющий это как свалившийся в мусорную яму и пытающийся выбраться из неё.Можно много было бы на эту тему говорить, но не стоит.тут как и с совком, у каждого своё мнение и не стоит цель его изменить.Для всех пьющих - погуглите о заблуждениях о спиртном, и вы прозреете.Оказывается оно(спиртное) ни фига не лечит, не согревает, не храбрит и много ещё не не не :mrgreen: Не травите себя и не убивайте нейроны мозга :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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