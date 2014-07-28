ЛАД
Ого, да Вы гурман )))
Записано в мемориз, обязательно попробую.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
вставлю и свои пять копеек
Глен грант виски бюджетный односолодовый ,белая этикетка ..в Новусе ща 400 грн за 0.7 аХция ..как по мне демократичная цена ,для подобия односолодового виски .. эт так ,на любителя ...
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:25
freeze
Ничего страшного, если мы не сходимся во взглядах...на спиртное.У меня очень противоположная т з.Все прикрасы о спиртном - это обман и заблуждение.оно по определению не может быть не вкусным не полезным.И не помогает ни в чём и никогда.Человек сам всё себе внушает.Ну и многотысячелетняя история бухла подкрепляет тягу к нему.Это зависимость, кабала.Никого не хочу оскорбить, но пьющий это как свалившийся в мусорную яму и пытающийся выбраться из неё.Можно много было бы на эту тему говорить, но не стоит.тут как и с совком, у каждого своё мнение и не стоит цель его изменить.Для всех пьющих - погуглите о заблуждениях о спиртном, и вы прозреете.Оказывается оно(спиртное) ни фига не лечит, не согревает, не храбрит и много ещё не не не Не травите себя и не убивайте нейроны мозга
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:45
Поддержу. На удивление цена- качество. На нём и остановился. Да, есть намного лучше, но дороже. Дешевле обычно продаётся стрёмное пойло.
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:39
Когда пьёшь немного, можно становиться гурманом.
По принципу: "Лучше меньше, да лучше".
Vitl
В общем Вы правы.
Но речь-то не о зависимости (это, действительно, страшная штука), а об умеренном потреблении. А польза и вкус ... Есть разные мнения, так же, как о любом продукте. И, естественно, вопрос в дозах и частоте употребления.
Хотя в древней Греции человек, употреблявший неразбавленное сухое вино, считался пьяницей (обычно разбавляли водой, не помню, кажется пополам).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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