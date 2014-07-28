ЛАД
Ого, да Вы гурман )))
Записано в мемориз, обязательно попробую.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 13:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
вставлю и свои пять копеек
Глен грант виски бюджетный односолодовый ,белая этикетка ..в Новусе ща 400 грн за 0.7 аХция ..как по мне демократичная цена ,для подобия односолодового виски .. эт так ,на любителя ...
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:25
freeze
Ничего страшного, если мы не сходимся во взглядах...на спиртное.У меня очень противоположная т з.Все прикрасы о спиртном - это обман и заблуждение.оно по определению не может быть не вкусным не полезным.И не помогает ни в чём и никогда.Человек сам всё себе внушает.Ну и многотысячелетняя история бухла подкрепляет тягу к нему.Это зависимость, кабала.Никого не хочу оскорбить, но пьющий это как свалившийся в мусорную яму и пытающийся выбраться из неё.Можно много было бы на эту тему говорить, но не стоит.тут как и с совком, у каждого своё мнение и не стоит цель его изменить.Для всех пьющих - погуглите о заблуждениях о спиртном, и вы прозреете.Оказывается оно(спиртное) ни фига не лечит, не согревает, не храбрит и много ещё не не не Не травите себя и не убивайте нейроны мозга
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:45
Поддержу. На удивление цена- качество. На нём и остановился. Да, есть намного лучше, но дороже. Дешевле обычно продаётся стрёмное пойло.
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:39
Когда пьёшь немного, можно становиться гурманом.
По принципу: "Лучше меньше, да лучше".
Vitl
В общем Вы правы.
Но речь-то не о зависимости (это, действительно, страшная штука), а об умеренном потреблении. А польза и вкус ... Есть разные мнения, так же, как о любом продукте. И, естественно, вопрос в дозах и частоте употребления.
Хотя в древней Греции человек, употреблявший неразбавленное сухое вино, считался пьяницей (обычно разбавляли водой, не помню, кажется пополам).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:12
Мда, какой-то шабаш на соседней ветке. Всё-таки очень важно не больше двух бокалов или максимум три шота.
Чай, как вам удалось на футболе пересечься с Дедом, неужели сами ему звонили на свою голову?
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:14
ЛАД
В общем Вы правы.
Но речь-то не о зависимости (это, действительно, страшная штука), а об умеренном потреблении. А польза и вкус ...
Я был уверен. что кто нибудь именно это и отпишет.А мой ответ давно существует.Вы заблуждаетесь.Не существует понятия дозы, существует понятие пьющий или нет человек.так же как нет разницы сколько курит курильщик. одну сигарету или пачку в день.Не место и не время долго об этом рассказывать.но вкратце всё состоит в том. что от малых доз до больших один шаг.В жизни случается какое нибудь событие, обычно плохое, и этот шаг очень быстро делается.А иногда и без событий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 24 гру, 2018 19:51
Перебігся кілька сторінок і сам очманів. Навіть ніби профільний допис ебонітового абсолютно лівий. Де він побачив ріст на 20-30 коп?
Київ максимум 27,8
Харків 27,87
Дніпро 27,8
Львів 27,7(75)
Для чого таку чухню писати? Залишилися на рівні пятничного вечора (вивіска для Юри 61 і реальний робочий курс - різні речі).
Ходять слухи, що валюти в середу-четвер буде стільки на МБ, що казначейство донасипле ПДВ. Найімовірніший сценарій - таки південь.
Щодо алкоголю, підтримую Вітла і не вживаю. Але зауважу, що в МЕТРО на багато чого "дьютіфрішні" ціни. Є в наявності Jim Beam Red Stag та Haney по 399 грн. Моїй дружині сподобалися обидва. Згадуваний Трубєцкой Мерло майже задурно і тд.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:17
orest
Навіть ніби профільний допис ебонітового абсолютно лівий. Де він побачив ріст на 20-30 коп?
Київ максимум 27,8
Я ему дал кличку сц. а ты ебонитовый.Твоя красивше. признаю Он наверное на Харьков ориентируется.Там 27,90 продажа у многих.Т о от низов действительно есть копеек 20-30.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:20
Скоро закончится крайний этап нашей голосовалки.Будем чествовать победителей по праву.Хочу уточнить, какой день мы решили 28 или 29.Я просто счас очень занят др вещами и в форуме бегло.Но при этом не оставляю право победить, украинцы не сдаются.В день копеек по 20 набросим и будет победа.Хотя Орест прав. слухи очень упорные о том, что на мб хлынет большая порция выручки.Слухи распространяет ДС в зелёнках, да и и по смыслу понятно, раз выходной сегодня и завтра.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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