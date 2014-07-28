Додано: Пон 24 гру, 2018 21:47

Готівка СТОЇТЬ на місці. Йде сьогодні нафта, деревяний, євро трішки... Банки, які хочуть заробити на конвертації чорного і сірого бізнесу (торгівлі) в середу, КУПИЛИ ВЖЕ валюту на МБ ще в пятницю. І будуть працювати з самого ранку.



lincoln2 В середу на МБ буде пропозиція за пятницю і понеділок, частково. Але попиту буде не багато. Підозрюю, гарна на депозитах на 4-ри дні. І в середу тільки розмістять заявки на четвер. А в четвер на МБ буде свято пропозиції.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.