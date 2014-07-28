Вирішили ж,ніби,28 число.
Хто ж вирішує,коли вже всі проголосували.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:44
А че , в Европах и США не выходной разве 25.12 ? могу ошибаться , но 24.12 судя в целом по Европам , никто толком и не работал , кроме итальяшек до обеда...да и выручка , после прихода в течении дня , в обязаловке 50 % процентной , поступает зачастую , на МБ на следующий день..
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:22
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:27
Воно то може й надійде подвійна порція валюти,та от тільки за 4 вихідних передноворічних дні накопичилось багато гривні.Вона ж теж може піти на міжбанк і поки там зранку буде дешево 27.37/27.40,можливо,будуть викуповувати таку дешеву валюту.
Ну й не забуваємо,що якщо різниця між міжбанком і готівкою велика,а вона зараз велика (50 копійок),то ще за частиною валюти стануть в чергу ті,хто захоче перекинути її на готівку.
От тепер і риторичне питання -куди на міжбанку піде курс.
Бо на готівці поки що три дні йде вгору.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Готівка СТОЇТЬ на місці. Йде сьогодні нафта, деревяний, євро трішки... Банки, які хочуть заробити на конвертації чорного і сірого бізнесу (торгівлі) в середу, КУПИЛИ ВЖЕ валюту на МБ ще в пятницю. І будуть працювати з самого ранку.
lincoln2 В середу на МБ буде пропозиція за пятницю і понеділок, частково. Але попиту буде не багато. Підозрюю, гарна на депозитах на 4-ри дні. І в середу тільки розмістять заявки на четвер. А в четвер на МБ буде свято пропозиції.
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