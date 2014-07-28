Вирішили ж,ніби,28 число.
Хто ж вирішує,коли вже всі проголосували.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:44
А че , в Европах и США не выходной разве 25.12 ? могу ошибаться , но 24.12 судя в целом по Европам , никто толком и не работал , кроме итальяшек до обеда...да и выручка , после прихода в течении дня , в обязаловке 50 % процентной , поступает зачастую , на МБ на следующий день..
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:22
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:27
Воно то може й надійде подвійна порція валюти,та от тільки за 4 вихідних передноворічних дні накопичилось багато гривні.Вона ж теж може піти на міжбанк і поки там зранку буде дешево 27.37/27.40,можливо,будуть викуповувати таку дешеву валюту.
Ну й не забуваємо,що якщо різниця між міжбанком і готівкою велика,а вона зараз велика (50 копійок),то ще за частиною валюти стануть в чергу ті,хто захоче перекинути її на готівку.
От тепер і риторичне питання -куди на міжбанку піде курс.
Бо на готівці поки що три дні йде вгору.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Готівка СТОЇТЬ на місці. Йде сьогодні нафта, деревяний, євро трішки... Банки, які хочуть заробити на конвертації чорного і сірого бізнесу (торгівлі) в середу, КУПИЛИ ВЖЕ валюту на МБ ще в пятницю. І будуть працювати з самого ранку.
lincoln2 В середу на МБ буде пропозиція за пятницю і понеділок, частково. Але попиту буде не багато. Підозрюю, гарна на депозитах на 4-ри дні. І в середу тільки розмістять заявки на четвер. А в четвер на МБ буде свято пропозиції.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:04
Я не предлагал решать, а переспросил, т к позабыл.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:06
Значит 28 го итоги.Если по 20 коп в день, то курс выйдет примерно 28,60.Всё понятно, можно даже не ждать пятницу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 25 гру, 2018 01:57
По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря. Сомневаюсь, что в субботу большие поступления, поэтому думаю, что 26 торги будут ненамного оживлённее, чем в обычный понедельник. Ручаться не буду.
На наличке всё же подросли копеек на 20, а то и 25. В пятницу продажа доходила до 27,65 и даже 27,60 (правда, очень ненадолго). Сегодня к концу дня ниже 27,84 не вижу, у многих 27,88-27,90.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 гру, 2018 02:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 25 гру, 2018 02:21
Здесь, действительно, не время и не место.
Возможно, заблуждаюсь я, а, возможно, и Вы.
По такому принципу нельзя покупать акции, а тем более, биткойны - можно увлечься и потерять всё. Знаю людей (безусловно, дураков), кот., пытаясь заниматься "бизнесом", просаживали всё вплоть до квартиры и ещё оставались должны и сбегали куда подальше.
Всё зависит от человека. У меня тоже был тяжёлый период - финанс. положение - швах, тяжёлый развод, смерть мамы - всё в одно время. Но не спился.
Так что в жизни можно многое, но во всём нужна мера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
|