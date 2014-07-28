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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1218121912201221>
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43

  Vitl написав:Скоро закончится крайний этап нашей голосовалки.Будем чествовать победителей по праву.Хочу уточнить, какой день мы решили 28 или 29.

Вирішили ж,ніби,28 число.
Хто ж вирішує,коли вже всі проголосували.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:44

  Vitl написав: слухи очень упорные о том, что на мб хлынет большая порция выручки.Слухи распространяет ДС в зелёнках, да и и по смыслу понятно, раз выходной сегодня и завтра.


А че , в Европах и США не выходной разве 25.12 ? могу ошибаться , но 24.12 судя в целом по Европам , никто толком и не работал , кроме итальяшек до обеда...да и выручка , после прихода в течении дня , в обязаловке 50 % процентной , поступает зачастую , на МБ на следующий день..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:22

  freeze написав:Чай, как вам удалось на футболе пересечься с Дедом Мажором, неужели сами ему звонили на свою голову?

Аякже. :mrgreen:
Так і було. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:27

  Vitl написав:Хотя Орест прав. слухи очень упорные о том, что на мб хлынет большая порция выручки.

Воно то може й надійде подвійна порція валюти,та от тільки за 4 вихідних передноворічних дні накопичилось багато гривні.Вона ж теж може піти на міжбанк і поки там зранку буде дешево 27.37/27.40,можливо,будуть викуповувати таку дешеву валюту.
Ну й не забуваємо,що якщо різниця між міжбанком і готівкою велика,а вона зараз велика (50 копійок),то ще за частиною валюти стануть в чергу ті,хто захоче перекинути її на готівку.
От тепер і риторичне питання -куди на міжбанку піде курс.
Бо на готівці поки що три дні йде вгору.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Готівка СТОЇТЬ на місці. Йде сьогодні нафта, деревяний, євро трішки... Банки, які хочуть заробити на конвертації чорного і сірого бізнесу (торгівлі) в середу, КУПИЛИ ВЖЕ валюту на МБ ще в пятницю. І будуть працювати з самого ранку.

lincoln2 В середу на МБ буде пропозиція за пятницю і понеділок, частково. Але попиту буде не багато. Підозрюю, гарна на депозитах на 4-ри дні. І в середу тільки розмістять заявки на четвер. А в четвер на МБ буде свято пропозиції.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:04

  tea написав:
  Vitl написав:Скоро закончится крайний этап нашей голосовалки.Будем чествовать победителей по праву.Хочу уточнить, какой день мы решили 28 или 29.

Вирішили ж,ніби,28 число.
Хто ж вирішує,коли вже всі проголосували.


Я не предлагал решать, а переспросил, т к позабыл.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:06

Значит 28 го итоги.Если по 20 коп в день, то курс выйдет примерно 28,60.Всё понятно, можно даже не ждать пятницу. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:57

По решению НБУ поступления за 21 и 22 декабря (т.е. за пятницу и субботу)подлежат обяз. продаже 26 декабря. Сомневаюсь, что в субботу большие поступления, поэтому думаю, что 26 торги будут ненамного оживлённее, чем в обычный понедельник. Ручаться не буду.

На наличке всё же подросли копеек на 20, а то и 25. В пятницу продажа доходила до 27,65 и даже 27,60 (правда, очень ненадолго). Сегодня к концу дня ниже 27,84 не вижу, у многих 27,88-27,90.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 гру, 2018 02:41, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 02:21

  Vitl написав:....
Вы заблуждаетесь.Не существует понятия дозы, существует понятие пьющий или нет человек.так же как нет разницы сколько курит курильщик. одну сигарету или пачку в день.Не место и не время долго об этом рассказывать.но вкратце всё состоит в том. что от малых доз до больших один шаг.В жизни случается какое нибудь событие, обычно плохое, и этот шаг очень быстро делается.А иногда и без событий. :(

Здесь, действительно, не время и не место.
Возможно, заблуждаюсь я, а, возможно, и Вы. :)
По такому принципу нельзя покупать акции, а тем более, биткойны - можно увлечься и потерять всё. Знаю людей (безусловно, дураков), кот., пытаясь заниматься "бизнесом", просаживали всё вплоть до квартиры и ещё оставались должны и сбегали куда подальше.
Всё зависит от человека. У меня тоже был тяжёлый период - финанс. положение - швах, тяжёлый развод, смерть мамы - всё в одно время. Но не спился.
Так что в жизни можно многое, но во всём нужна мера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:43

  orest написав:lincoln2 В середу на МБ буде пропозиція за пятницю і понеділок, частково. Але попиту буде не багато. Підозрюю, гарна на депозитах на 4-ри дні. І в середу тільки розмістять заявки на четвер. А в четвер на МБ буде свято пропозиції.


В среду предложение валюты возможно компенсацией наторгованной на выходные гривной ,
а к четвергу наверное и зарезервироанная грн и возможная компенсация НДС подтянеться..
так что думаю уровни 27.35-27.50 останутся ...

продавать будут только 50 % ,смотря на курс , вторые 50 % будут отложены до лучших времен...да и те ,кто управляет процессом поступления денег экспортных со своих офшоров , видя пятничный шабаш ,могли решить не заводить пока ... повторюсь , на мой взгляд это всего лишь , сглаживающие факторы ЭКСТРАВЫСОГО предложения на МБ ...оно однозначно будет и будет не малое...но , в четверг :)
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